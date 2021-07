Les restrictions liées à l'épidémie de coronavirus ont de nombreuses conséquences, notamment pour les distributeurs de cinéma. Depuis l'entrée en vigueur du passe sanitaire obligatoire mercredi 21 juillet, la fréquentation des salles obscures dégringole, provoquant l'inquiétude de ces professionnels.

Face à cette baisse de la fréquentation, le directeur général du réseau CGR pousse un cri d'alarme. "C'est une catastrophe, il faut que l'État nous assiste", déclare ainsi Josselin Boyssy au micro de RTL. "Là, ce n'est plus possible, on est en train de perdre entre 60 et 70%" des entrées quotidiennes, affirme celui qui reconnaît cependant que le secteur "a toujours été aidé à hauteur de ses pertes" durant la crise sanitaire. Il souhaite alors un prolongement de certaines mesures, notamment le dispositif d'activité partiel qui comprend l'exonération de charges et la part de remboursement du chômage partiel par l'État.

Josselin Boyssy garde néanmoins une lueur d'espoir. "Après l'effet négatif des jours où les gens ne comprenaient rien à la communication faite autour du cinéma" concernant le passe sanitaire, ces derniers reviendront peut-être dans les salles obscures.

À écouter également dans ce journal

Sport - Première médaille française aux Jeux Olympiques de Tokyo. Samedi 24 juillet, le judoka Luka Mkheidze a remporté le bronze face au Nippon Budokan.

Fait divers - Un homme de 26 ans a été tué par balle dans la nuit de vendredi à samedi 24 juillet dans une cité des quartiers nord de Marseille.

Fait divers - Un autre homme a été abattu dans la nuit du 23 au 24 juillet à la suite d'une altercation. Un suspect est en garde à vue et deux autres personnes soupçonnées d'être à l'origine des coups de feu sont en fuite.