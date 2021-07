Et maintenant, faites-nous rêver. La France attend beaucoup du judoka Teddy Riner, de Kevin Mayer au décathlon ou encore de la judokate Clarisse Agbegnenou, l'une des porte-drapeaux.

Brigitte Henriques, présidente du Comité national olympique et sportif français détaille l'objectif des Bleus.

Avec 378 athlètes français, l'objectif est de 40 médailles pour la France. Selon Brigitte Henriques, "on a hâte d'entendre la marseillaise retentir", avant d'ajouter que les sportifs eux-mêmes ont hâte que ça commence. D'après la présidente du Comité national olympique et sportif français, la judokate Clarisse Agbegnenou et le gymnaste Samir Aït Saïd, les porte-drapeaux français, sont déterminés et à la fois très sereins. Selon elle, les deux sportifs sont de "beaux symboles" et cela "encouragera beaucoup de nos jeunes à devenir aussi des champions".

À écouter également dans ce journal

Tokyo 2021 - Après un an de retard, et en pleine pandémie, les Jeux Olympiques 2020 débutent ce vendredi 23 juillet. La cérémonie d'ouverture a débuté à 13h00.

Coronavirus - Le passe sanitaire est obligatoire pour rendre visite à des proches dans les hôpitaux et les Ehpad. Le gouvernement a rétabli cette mesure qui avait pourtant été amendée dans le projet de loi au nom de l'urgence sanitaire.

Terrorisme - Al-Qaida menace la France. Gérarld Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a envoyé une note d'extrême vigilance à l'ensemble des préfets.