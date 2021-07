Les infos de 8h - Cybersécurité : le Medef lance un système d'alerte contre les attaques

Depuis des mois, voire des années, les cyber-attaques contre des entreprises se multiplient. Alors que les petites structures sont rarement préparées à ce type de phénomène, le Medef a décidé de lancer un système d'alerte, avec comme objectif principal d'avertir directement les patrons des sociétés concernées.

Ce système se présente comme un message d'alerte météo. Dès lors qu'une cyber-attaque est détectée que celle-ci représente une menace pour un grand nombre d'entreprises françaises, les services de l'État préviennent le Medef qui va immédiatement envoyer un message sous forme de mail ou de SMS à tous les chefs d'entreprise qui pourraient être concernés.

"C'est une manière très facile et lisible de les informer d'une attaque sur tel ou tel type de matériel", explique Christian Poyau, président de la Commission Mutations technologiques et impacts sociétaux. "On donne des indications générales pour la bloquer ou la contrer : faire des sauvegardes, changer les mots de passe, ne pas ouvrir n'importe quel mail", poursuit-il.

"Aujourd'hui, quand elles sont attaquées, beaucoup d'entreprises ne préfèrent pas communiquer, ne pensent d'ailleurs peut-être même pas à porter plainte, c'est une bêtise, ce n'est pas une honte d'être attaqué", ajoute Christian Poyau qui préfère "agir collectivement pour prendre la mesure et limiter les impacts" liés à ce phénomène.

Selon la Confédération des petites et moyennes entreprises, 5 à 10% des sociétés françaises ont déjà été la cible d'une attaque informatique.

