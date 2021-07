Jeux Olympiques 2021 : Luka Mkheidze en bronze, première médaille pour la France

De nombreux observateurs avaient parié sur son homologue Shirine Boukli dans la catégorie des -48 kg, voire sur Océanne Muller en tir. C'est finalement le judoka Luka Mkheidze, 25 ans, né à Tbilissi en Géorgie, qui a débloqué le compteur de la délégation française à Tokyo en prenant en -60 kg, samedi 24 juillet.

Battu par le Taïwanais Yung We Yang en demi-finale de son tableau, celui qui est licencié au club de Sucy-en-Brie (Val-de-Marne) a pris le meilleur sur le Coréen Won Jin Kim dans le golden score, après que son adversaire a été pénalisé à trois reprises. Il avait déjà décroché l'argent lors des derniers championnats d'Europe.

Luka Mkheidze, qui participe à Tokyo à ses premiers Jeux Olympiques, a été naturalisé Français en 2015. Il a fui son pays en compagnie de sa mère en 2009 et est arrivé en France en 2010. Et c'est donc lui qui a mis fin à une mauvaise tradition : depuis Pékin 2008, la France avait toujours décroché sa première médaille au deuxième jour de compétition.

"C'est aussi mon parcours, la famille que j'ai laissée en Géorgie qui me donnent envie de me battre, a commenté Luka Mkheidze. C'est aussi pour ceux que j'ai rencontrés en France, et pour moi que je me bats".