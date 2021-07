Coronavirus : cinémas, expositions... ces lieux qui contournent le passe sanitaire

Désormais, si vous voulez vous rendre dans les lieux de loisirs ou de culture, (salles de spectacle, de concert, de sport, cinéma, festivals,...) rassemblant plus de 50 personnes, vous devrez obligatoirement être muni du passe sanitaire. Pour ce faire, il faut avoir un schéma vaccinal complet, la preuve d'un test négatif de moins de 48 heures ou bien, le résultat d'un test PCR positif attestant du rétablissement de la Covid-19 de plus de onze jours et de moins de six mois.

Cela paraît simple, mais pour ceux qui ne l'auraient pas, le nombre d'activités qu'ils peuvent effectuer devient assez restreint. Et il va le devenir de plus en plus car des lieux vont s'ajouter à cette liste par la suite, notamment le 1er août avec les cafés, restaurants ou encore les centres commerciaux.

Mais pour satisfaire détenteurs et non-détenteurs de ce passe sanitaire, certains ont su s'adapter. Notamment un photographe, David Delaplace. Il avait pour projet d'exposer en août dans une galerie d'art. Mais à la vue des restrictions et afin de ne priver personne de ses portraits, il a pris la décision d'exposer dans la rue.

"Un des seuls endroits où tout le monde peut encore se retrouver, c'est la rue"

Et c'est sur la Place du Trocadéro qu'il a choisi d'exposer tous ses tirages mettant en avant des artistes de rap. "C'est une place symbolique. Dans les années 80, elle a aidé à l'émergence du rap. Et puis juste en face, il y a la Tour Eiffel", nous confiait-il. Accessible à tous, cette exposition est déjà en place. Sans avoir demandé l'autorisation à la Mairie de Paris, le seul et unique but du photographe était de rassembler l'intégralité de la population, puisque "un des seuls endroits où tout le monde peut encore se retrouver, c'est la rue" selon lui.

Les cinémas et les salles de spectacle aussi s'adaptent

Eux aussi essaient de passer à travers les mailles du passe sanitaire, mais de manière légale cette fois-ci. Certains cinémas tout comme les salles de spectacles ont décidé volontairement d'abaisser leur jauge à 49 personnes. Une technique qui permet d'éviter le contrôle du passe sanitaire à l'entrée. Des salles de sport ont aussi pour cette solution.

Cette méthode est surtout à l'initiative des petites salles un peu partout en France comme peut le rapporter la presse régionale. D'une taille parfois modeste, ces salles peuvent se permettre d'appliquer une jauge à 49 personnes, permettant ainsi à tout le monde profiter de leur programmation, même sans passe sanitaire.