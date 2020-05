publié le 06/05/2020 à 13:00

Jean de La Fontaine est certainement l'un des poètes les plus populaires de la littérature française. Ces fables, telles que Le héron, Le Coche et La mouche ou encore La laitière et le pot au lait ont traversé les générations et continuent d'être enseignées à l'école. Notre invité, l’écrivain Jean-Joseph Julaud nous dévoile les secrets des célèbres Fables de Jean de La Fontaine.

Pourquoi ces fables ont-elles traversé les siècles ? Combien de fables Jean de La Fontaine a-t-il écrit ? Quelle était la fable préférée du roi Louis XIV ? Jean de la Fontaine était-il un mondain ? Pourquoi La Fontaine était-il surnommé "le bonhomme" ? Par qui La Fontaine fut-il protégé ? A quel âge et comment est-il mort ?

Notre invité nous explique également la morale de trois fables célèbres de La Fontaine : Les animaux malades de la peste, Le héron et La laitière et le pot au lait.

à lire : Des mots par la fenêtre chez 12-21

Des mots par la fenêtre

Participez au quiz !

Vous avez bien écouté l'émission ? Alors c'est le moment de vérifier vos connaissances, seul(e) ou en famille !

1 – Le 15 novembre 1683 la Fontaine est :

- élu à l’Académie française

- désigné poète officiel de Louis XV

2 – Personnage atypique souvent qualifié de sale, lourd et grossier, Jean de La Fontaine était surnommé :

- Le Bonhomme

- Le Beauf

3- De quelle fable est extraite cette morale : "Amants, heureux amants, voulez-vous voyager ? Que ce soit aux rives prochaines ; Soyez-vous l'un à l'autre un monde toujours beau, Toujours divers, toujours nouveau" ?

- Les deux pigeons

- La mouche et le coche

4 – Quelle morale est extraite de la fable "Le Héron" ?

- "Fureur d'accumuler, monstre de qui les yeux ,regarde comme un point tous les bienfaits des Dieux,Te combattrai-je en vain sans cesse en cet ouvrage ?"

- "Ne soyons pas si difficiles : Les plus accommodants ce sont les plus habiles : On hasarde de perdre en voulant trop gagner, Gardez-vous de rien dédaigner ; Surtout quand vous avez à peu près votre compte."

5 – Quelle laitière est devenue célèbre grâce à Jean De la Fontaine ?

- Pierrette

- Perrette

Copiez-collez ce test avec vos réponses en Gras, joignez une photo,ainsi que vos coordonnées complètes à l'adresse suivante : lacuriosite@rtl.fr

L'un(e) de vous, parmi les meilleurs résultats sera tiré(e) au sort ! Vous serez affiché(e) sur notre tableau d'honneur et recevrez un petit cadeau surprise à la fin du confinement.

Bonne chance et surtout #Restezchezvous !