Langue française : Jean de La Fontaine est toujours parmi nous

publié le 12/01/2019 à 11:56

La semaine dernière, j'ai expliqué le sens de l'expression "tirer les marrons du feu", que tout le monde emploie de travers, et qui vient d'une fable de La Fontaine, Le Singe et Le Chat. Cela m'a donné envie de creuser un peu le sujet "La Fontaine". C'est incroyable ce que cet homme, qui est né au début du XVIIe siècle, en 1621, a laissé comme traces dans nos souvenirs, mais aussi dans notre langue.



On apprend encore ses fables à l'école, enfin les plus célèbres : Le Loup et l'Agneau, Le Lièvre et la Tortue, La Cigale et la Fourmi... Mais savez-vous combien de fables La Fontaine a écrites ? 240 ! Sans compter les autres textes.

Mais au fait, quelle est la définition d'une fable ? Quand ce n'est pas un mensonge, une fable est une histoire inventée de toutes pièces. C'est ce que l'on appelle, de manière plus savante, un "apologue", c'est-à-dire, selon Larousse, un "court récit en prose ou en vers dont on tire une instruction morale".

Les morales au cœur des récits

Et c'est justement ces morales qui sont arrivées jusqu'à nous et qui font même partie de notre éducation, de notre culture au sens large. "Rien ne sert de courir il faut partir à point", par exemple, qui vient du Lièvre et la Tortue, ou "patience et longueur de temps font plus que force ni que rage", qui conclut Le Lion et le Rat, où l'on trouve aussi : "On a souvent besoin d’un plus petit que soi". À l’inverse, Le Loup et l’Agneau se termine par "la raison du plus fort est toujours la meilleure", et c'est également de cette fable que sont issues les expressions "si ce n'est toi, c'est donc ton frère", ou "sans autre forme de procès".



On parle aussi souvent de lutte du pot de terre contre le pot de fer, qui n'est autre que le sujet de la fable du même nom : Le Pot de terre et le Pot de fer. Quand on dit "Untel est un rat des champs, moi je suis un rat des villes", on fait aussi référence à la fable de La Fontaine. L'expression "Montrer patte blanche" vient de la fable Le Loup, la Chèvre et le Chevreau, où le loup noir, incapable de "montrer patte blanche" ne peut se faire ouvrir la porte.



Et puis il y a une autre expression que j’aime beaucoup, c’est "jouer les mouches du coche". Elle aussi vient de Le Coche et la Mouche. Un coche est un véhicule tiré par des chevaux, et dans cette histoire les chevaux ont bien du mal à gravir une pente. Une mouche arrive, qui tourne autour, pique les chevaux, bref s'agite beaucoup et ne sert qu'à embêter tout le monde, mais une fois le coche arrivé en haut de la côte, la mouche prétend que c'est grâce à elle qu'ils y sont parvenus. C'est cela jouer les mouches du coche : s'agiter inutilement et s'attribuer des mérites inexistants !