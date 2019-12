Idées cadeaux Noël 2019 : des livres pour les fans de musique

publié le 14/12/2019 à 08:30

Pour Noël, offrez des livres aux fans de musique ! Cette nouvelle sélection de beaux livres a, cette fois, pour thème la chanson.

Cette sélection s'ouvre avec Le Gainsbook, le fruit d'un travail de titan, une plongée vertigineuse dans le répertoire de Serge Gainsbourg. L'ouvrage fait, en effet, le récit des enregistrements de tous ses albums comme si vous y étiez et livre les secrets de fabrication de ses chansons recueillis auprès de ceux qui l'ont accompagné en studio. En complément de ce livre hors norme, paraît un coffret de 3 CD de 60 titres dont de nombreuses versions inédites.

Dans Le Gainsbook, on y découvre par exemple l'histoire du premier succès de Gainsbourg, le Poinçonneur des Lilas. Gainsbourg écrit la chanson après une conversation avec le poinçonneur de la station de métro de chez ses parents, Porte Dauphine. L'employé de la RATP lui avait fait part de son espoir de remonter à la surface le plus tôt possible. Gainsbourg tient son thème. Les Frères Jacques seront les premiers interprètes de la chanson, Gainsbourg ne l'enregistrera qu'un an plus tard.

> Serge Gainsbourg - Le poinçonneur des Lilas (1959)

Le Gainsbook est publié chez Seghers pour 42 euros et le coffret 3 CD est disponible chez Universal.

Le deuxième beau livre de cette sélection est consacré à Jean Ferrat. Intitulé Jean Ferrat, Rouge cerise, l'ouvrage est enrichie de photos qui raconte les 16 albums et les 200 chansons de Ferrat dont celle qui reste sans doute la plus emblématique, La Montagne, écrite en 3 heures. Jean Ferrat, Rouge cerise de Baptiste Vignol est disponible aux éditions Gründ pour 29,95 euros.

David Bowie est également mis à l'honneur. David Bowie, Rainbow Man est un formidable portrait du chanteur, disparu le 10 janvier 2016, doublé ici aussi du récit de ses enregistrements et de ses tournées par tous ceux qui l'ont cotoyé. On y retrouve le témoignage de Iggy Pop qui raconte comment, à Berlin en 1977, les deux artistes, qui travaillaient ensemble, carburaient à la bière pression bon marché, aux saucisses allemandes et à la cocaïne. En bonus, des photos extraordinaires. David Bowie, Rainbow Man de Jérôme Soligny est disponible chez Gallimard pour 35 euros.