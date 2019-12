Un Noël plus écologique, c'est possible ?

et Charles Deluermoz

publié le 09/12/2019 à 08:16

C’est le Noël le plus vert depuis l’existence de Noël. Par exemple, ce matin, en écrivant cette chronique, j’ai reçu un mail me proposant d’opter cette année pour un sapin dit "créatif". C'est-à-dire fabriqué avec des planchettes en bois ou, dixit le mail, avec "vos boites de conserve ou vos emballages carton". C'est tellement innovant d’installer une décharge de Noël dans son salon...



Car le sapin reste l’une des grandes questions de Noël et la première chose à savoir est qu’il faut toujours en choisir un qui soit naturel. Seul souci, le transport. La plupart viennent de l’Est de l'Hexagone pour inonder ensuite tout le marché français, où 5 millions de sapins naturels sont vendus chaque année.

Mais malgré ce souci de pollution des camions, un sapin naturel sera toujours plus sain qu'un sapin artificiel, qui est non renouvelable et constitué de plastique à base de pétrole et de métaux dont la plupart viennent d’Asie. Pour rentabiliser ce qu’il pèse sur la planète, 20 années sont nécessaires. 20 Noël, certes, mais surtout 20 ans à ne pas savoir où le ranger.

Réduire sa consommation... et la neige artificielle

Pour que nos villes se parent d’un beau manteau lumineux, les décorations sont légion. Et, depuis quelques années maintenant, les villes utilisent des ampoules basse consommation et réduisent clairement leur facture énergétique.

L’éclairage des décorations publiques en France c’est l’équivalent de la consommation de 600.000 frigos en bon état de marche.Toutes les villes ont compris qu’il fallait faire baisser la facture. Et cela fonctionne. Même chose chez les particuliers, le LED est plus cher mais plus économique.

Une pollution à prendre également en compte pour ceux qui veulent un Noël blanc ; c’est la neige artificielle sur les vitres ou sur la nappe. Celle-ci contient tellement de produits chimiques que vous pourrez testez immédiatement le masque à gaz commandé au père Noël.

Enfin, Noël, cela représente également 20 % de déchets en plus. Donc le recyclage, cela peut être une solution. Chaque année c’est 20.000 tonnes de papier cadeau souvent non recyclable qui est utilisé.

Donc ne vous vexez pas si vous recevez un présent emballé de papier journal. Surtout qu'à lire, c’est souvent mieux que le cadeau reçu. Même chose pour les jouets. Seuls les 2 millions de dinde consommée à Noël ne sont pas recyclables. Alors méfiez vous... et bonnes fêtes !

Le plus : la loi anti-gaspi arrive à l’Assemblée nationale

Pour l’économie circulaire et contre le gaspillage, une nouvelle loi arrive à l'Assemblée nationale. Elle est importante car, outre le fait de fixer un objectif concret pour 100 % de plastiques recyclables, elle s’attaque sévèrement au gaspillage alimentaire dans la grande distribution et dans la restauration, acte la consigne pour les bouteilles en verre et même la vente de médicaments à l’unité. À suivre cette semaine au Palais Bourbon.

La note : 17/20 aux fourmis qui ne connaissent pas les embouteillages

Selon une étude menée par des chercheurs français et américains, les fourmis que l’on voit galoper à toute vitesse les unes derrière les autre ne s’attardent jamais dans un bouchon. Plus elles seraient nombreuses, plus leur vitesse augmenterait grâce à une bonne communication due au phéromones. Ainsi, elles peuvent, entre autres, indiquer de nouvelles routes à leurs semblables lorsque le chemin principal est occupé.