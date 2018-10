publié le 08/10/2018 à 11:07

L'actrice et chanteuse, Jane Birkin, vient de publier Munkey Diaries ["Journaux d'un singe" si l'on traduit littéralement, ndlr]. Depuis l'âge de onze ans chaque soir ou presque, l'artiste britannique a couché sur le papier ses réflexions, ses tourments. Futiles ou profonds, ses billets sont dédiés à son "munkey" [singe].



"C'était un singe que mon oncle avait gagné à une tombola, dans un pub anglais je crois (...) Ce personnage était celui que je gardais avec moi tout le temps (...) Je l'ai mis dans le cercueil de Serge [Gainsbourg], je savais qu'il voulait toujours mon singe et qu'il avait toujours son œil dessus et ça le réconforterait peut-être qu'il soit dedans", raconte Jane Birkin au micro de RTL.

"Ce que je suis à douze ans, je le suis encore aujourd'hui. Je reste très infantile", écrit Jane Birkin dans les premières pages. À la lecture de ce Munkey Diaries, on a l'impression que Jane Birkin a construit une relation complexe avec son physique. Birkin, icône de la mode, irrésistible beauté, lâche : "Je crois que j'étais jolie mais pas plus que ça". Et on sait enfin pourquoi Jane est toujours restée Birkin. "Par loyauté", griffonne-t-elle. Pour ses parents, qu'elle a toujours vénérés. C'est souvent drôle, toujours pudique, touchant, émouvant. Un deuxième volume devrait sortir en 2019.

Munky Diaries, les carnets intimes de Jane Birkin sont sortis le 3 octobre 2018 chez Fayard. La chanteuse reprend la route ce lundi 8 octobre 2018 avec son concert Gainsbourg Symphonique. Plusieurs dates partout en France sont prévus jusque fin mars 2019.