Idées cadeaux Noël 2019 : 9 idées de cadeaux coquins à mettre au pied du sapin

publié le 11/12/2019 à 21:02

Vous êtes en couple et avez envie de faire monter la température le temps des fêtes de fin d'année ? On a le solution et cette dernière se situe tout simplement au pied du sapin. Car une fois les cadeaux de vos proches trouvés, il va peut-être falloir penser à votre moitié. Vous manquez d'idées pour combler votre partenaire ou vous souhaitez lui faire part de vos envies érotiques pour cette année ? Voici l'article donc vous aviez besoin.

Au programme de cette liste qui pourrait faire rougir votre petite cousine ou rigoler votre grand-mère : de la culture avec une place pour une visite guidée des quartiers rouges de Paris avec les guides de Feminists of Paris (tous les samedis à 16h30), mais aussi de la littérature érotique version papier avec la série Mores de G.A. O'Neill (éditions Albin Michel, collection Ma Next Romance) ou version audio avec le deuxième volume de L'Appli Rose, série réalisée par Olympe de G. et Alexandra Cismondi.

Pour une expérience visuelle, offrez un film pornographique féministe réalisé par la Suédoise Erika Lust, ou tout simplement disponible sur son site xconfessions.com. Et pour étendre vos connaissances sur l'érotisme et la sexualité, la plateforme Climax How met à disposition une offre de Noël pour accéder à sa série éducative "pour apprendre à recevoir ou donner plus de plaisir".

Côté accessoires, on mise sur un sextoy connecté pour une sexualité du tur-fu, tout l'attirail vegan pour que vos rapports soient conformes avec vos valeurs et/ou celles de votre partenaire ou encore une bougie de massage pour créer une ambiance romantique. Pour les adeptes de belles lingeries, c'est peut-être l'occasion d'investir dans un ensemble sexy et coquin imaginé par Rihanna pour sa collection Savage x Fenty. L'idéal pour faire durer la soirée.

