Idées cadeaux Noël 2019 : les meilleurs smartphones à offrir selon votre budget

publié le 12/12/2019 à 07:30

Chaque année, les smartphones figurent parmi les cadeaux technologiques préférés des Français. La période est plutôt favorable : les modèles lancés plus tôt dans l'année ont vu leur prix délesté de quelques dizaines voire quelques centaines d'euros et les opérateurs et les marques rivalisent de promotions à l'approche des fêtes.

Encore faut-il s'y retrouver parmi les nombreuses références disponibles sur le marché. L'achat d'un smartphone est un acte éminemment personnel qui répond à tout un lot de considérations qui résonnent différemment selon les individus. Certains privilégient un bel écran, d'autres la qualité des photos. D'autres, encore, ne veulent pas faire de concessions sur la puissance quand certains se soucient davantage de l'empreinte écologique de leur téléphone.

Des smartphones bon marché aux modèles les plus chers, vous l'avez compris, l'éventail est large, les critères nombreux et le choix compliqué. Notre guide vous aidera à trouver le modèle le plus adapté à vos usages et à votre budget.

Le meilleur rapport qualité-prix (moins de 200 euros)

Sous l'impulsion de constructeurs comme Honor, Samsung ou Xiaomi, le marché des smartphones d'entrée de gamme n'a jamais été aussi dynamique. Les appareils vendus sous les 250 euros offrent désormais des performances suffisamment élevées pour répondre aux usages multimédias les plus courants. En contrepartie, ils font souvent l'impasse sur un écran Oled, la qualité des finitions et l'étanchéité.

À moins de 200 euros, le Redmi Note 8T de Xiaomi sort du lot avec son écran LCD de 6,3 pouces agréable et sa caméra avec ultra grand angle pour les paysages, mode nuit et mode macro pour les portraits. Ajouter à cela près de deux jours d'autonomie, la recharge rapide et suffisamment de puissance pour gérer les usages courants et les jeux et vous avez certainement le meilleur rapport qualité-prix du marché.

Le Redmi Note 8T de Xiaomi Crédit : Xiaomi

Dans la même fourchette de prix, le Realme 5 Pro offre un compromis tout aussi intéressant avec son quadruple capteur photo, dont le très efficace module 48 Mpx de Sony, un ultra grand angle et un mode portrait, sa charge rapide (50% en 30 minutes) et son mode HyperBoost optimisant les performances de jeu.

Le Pro 5 de Realme Crédit : Realme

Des modèles à tout faire (moins de 500 euros)

Ces derniers mois ont vu éclore de nombreux modèles accessibles qui se permettent de tutoyer les modèles les plus chers. Portés par des constructeurs comme Samsung, Xiaomi, Oppo ou Honor, ils proposent quasiment tout ce qu'on peut attendre d'un téléphone haut de gamme en 2019 pour moins de 500 euros sans faire beaucoup de concessions.



Pas la peine de dépenser des sommes extravagantes pour s'offrir le meilleur de la photo sur smartphone. Lancé à 399 euros, le Pixel 3A de Google hérite du même appareil photo que le Pixel 3 vendu le double.



Il signe des clichés précis et lumineux avec un rendu des couleurs naturel le jour et sort du lot la nuit avec des images au rendu impressionnant. Et il est efficace au quotidien avec une interface optimisée par Google agréable à manipuler et une bonne autonomie avec charge rapide.

Google a lancé le Pixel 3a pour séduire un public plus jeune Crédit : RTL

Pour un peu moins de 500 euros, le Mi 9T Pro de Xiaomi propose un écran totalement sans bordure Oled très contrasté idéal pour les vidéos et les jeux. Sa caméra frontale est logée dans un module pop-up qui n'apparaît que pour prendre un selfie. Il profite aussi de l'un des processeurs les plus puissants du marché et d'un triple module caméra de qualité.



Dans le même ordre de prix, le Honor 20 et le Oppo Reno 2 sont aussi des smartphones équilibrés qui pourront vous accompagner pendant deux ans sans trop faiblir.

Le Mi 9T Pro de Xiaomi Crédit : Xiaomi

Des smartphones durables

La grande majorité des smartphones se ressemblent aujourd'hui. En attendant la révolution des usages annoncé avec l'arrivée de la 5G, certaines marques parviennent tout de même à innover à la marge, en privilégiant l'éthique ou en ciblant un public de niche.



Le Fairphone 3 (450 euros) a été conçu selon une démarche écoresponsable avec la volonté de limiter au maximum son empreinte écologique et sociale. En plus de garantir la traçabilité de ses composants qui sont principalement issus de filières éthiques, le Fairphone 3 est facile à démonter pour pouvoir changer ses pièces en quelques minutes à l'aide d'un micro tournevis.



Mais c'est un achat militant. Cher pour son prix (on trouve des modèles équivalents à 200 euros), il s'adresse à toutes les personnes désireux de prouver qu'une autre voie est possible dans l'industrie mobile.

De concetpion modulaire, le Fairphone peut être facilement démonté pour changer ses principaux composants Crédit : Fairphone

À l'heure où les smartphones ont des silhouettes de plus en plus fines et des finitions souvent fragiles, le Trekker-X4 de Crosscall (à partir de 699 euros) fait de la résistance et de la durabilité une priorité. Fabriqué par une marque française spécialisée dans les smartphones durcis taillés pour l'extérieur, il résiste à des conditions extrêmes (chutes de 2 mètres, températures de 55 à moins 20 degrés) et intègre les composants d'une caméra d'action très grand angle 170 degrés pour séduire les sportifs de l'extrême et les aventuriers.

Le Trekker-W4 de Crosscall résiste à une immersion de deux mètres de profondeur Crédit : Crosscall

À la pointe de la technologie (plus de 800 euros)

Depuis un près de deux ans maintenant, les smartphones les plus haut de gamme ont dépassé la barre symbolique des 1.000 euros. Signés Apple, Samsung ou Huawei, ces modèles offrent le meilleur de la technologie du moment (écran Oled, reconnaissance faciale, processeur dernier-cri, appareil photo très performant) et un confort d'utilisation unique.



L'iPhone 11 Pro est le plus convaincant des iPhone de l'année avec son appareil photo ultra grand angle et son mode nuit qui ramènent sa caméra au niveau des meilleurs photophones du moment. Son interface offre toujours un très grand confort d'utilisation et son processeur délivre les meilleures performances du marché pour le jeu, la 3D et la navigation d'onglet en onglet. Reste son prix, très prohibitif à plus de 1.160 euros.

Apple a officialisé l'iPhone 11 Pro le 10 septembre 2019 à Cupertino Crédit : AFP

Le Galaxy Note 10 Plus est la vitrine du savoir-faire technologique de Samsung. Ce très grand smartphone offre une immersion comparable à celle d'un téléviseur de poche grâce à son immense écran Oled aux bordures incurvées.



La partie photo est au diapason avec une quadruple optique polyvalente servie par de nombreux filtres et modes d'édition. Le Note 10 Plus peut aussi se muer en véritable station de travail avec sa puissance à revendre, ses outils de productivité et son autonomie longue durée. A partir de 1.099 euros.

Le Galaxy Note 10 est une station de travail dans la poche Crédit : Samsung

Disponible sous les 800 euros aujourd'hui, le Huawei P30 Pro a été lancé il y a plus de huit mois maintenant. Mais il est toujours l'un des meilleurs modèles du marché car il comporte tout ce qu'on peut attendre d'un smartphone haut de gamme fin 2019 (un grand écran Oled confortable, une puissance à toute épreuve, une autonomie longue durée, une interface fluide) et repousse les limites de la photographie avec un zoom optique phénoménal 10X et des rendus étonnamment lumineux la nuit.



Il est en plus l'un des derniers smartphones de la marque assuré de bénéficier des mises à jour d'Android.

Le Huawei P30 Pro a été commercialisé au prix de 999 euros Crédit : RTL

L'option du smartphone reconditionné

Face à des prix de plus en plus élevés, de nombreux consommateurs optent pour les smartphones reconditionnés. Cela leur permet de profiter de produits haut de gamme, dont la valeur est parfois divisée par deux, sans pour autant s'aventurer sur le marché de l'occasion entre particuliers, peu rassurant.



Le marché de la seconde main est structuré autour de deux types de revendeurs. On trouve d'abord les grandes plateformes comme Darty, la Fnac, eBay, Le Bon Coin ou Amazon, où des particuliers proposent des produits qui ont déjà vécu à des prix très avantageux. On trouve aussi des modèles garantis en bon état sur des plateformes spécialisées dans le reconditionnement de smartphone comme YesYes, BlackMarket, Volpy, Recommerce ou encore Certideal, Smaaart et Remade.