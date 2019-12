publié le 03/12/2019 à 10:00

Dans 3 semaines nous serons à quelques heures du réveillon du 24 décembre. Et la hotte de Noël s'ouvre ce matin avec deux premiers beaux livres à offrir sur le thème de l'Histoire, qui chaque année génère toujours la publication de nombreux et somptueux ouvrages.

Le premier livre s'intitule Château de Versailles. Sandrine Rosenberg, l'auteure de ce livre, prouve que l'on ne sait pas tout du château en signant ici, Un petit inventaire ludique et spectaculaire de "la plus belle maison du monde", une formule empruntée à Adam Pérelle, graveur du roi Louis XIV. Château de Versailles se présente à la manière d'un inventaire, on y passe d'un trésor ou d'un souvenir à l'autre au hasard des pages, c'est ce qui fait le charme et l'intérêt de l'ouvrage.

"On y parle de tout un peu, sans ennuyer mais sans que l'anecdote n'escamote le destin d'un lieu qui, dès sa construction, fut pensé pour l'exception", écrit dans la préface Catherine Pégard qui préside aujourd'hui le château. On découvre aussi ou redécouvre des événements qui ont marqué l'histoire de Versailles, toutes époques confondues. Comme deux concerts étonnants à près de deux siècles de distance. En 1763, un petit génie âgé de 7 ans compose et joue du clavecin, la famille royale est sous le charme de Wolfgang Amadeus Mozart. Bien plus tard, le 18 septembre 1944, Fred Astaire chante et danse dans les jardins de Versailles, un incroyable spectacle offert aux troupes américaines qui viennent de libérer Paris.

"Château de Versailles: Petit inventaire ludique et spectaculaire de "la plus belle maison du monde" Crédit : Chêne

" Les arbres témoins de l'Histoire" de Richard Melloul

Les arbres vivent bien plus longtemps que nous, ce qui en fait des témoins d'événements historiques. Le photographe Richard Melloul a eu l'idée d'aller à leur rencontre après une visite à Auschwitz où un immense tilleul se dresse à coté du porche tristement célèbre du camp d'extermination portant l'inscription "Arbeit macht frei", "le travail rend libre". Émouvant aussi le chêne de la liberté planté en 1848 au centre du village par les habitants d'Oradour-sur-Glane pour fêter l'avènement de la République et à l'ombre duquel 642 martyrs furent massacrés par la Waffen SS le 10 juin 1944.

" Les arbres témoins de l'Histoire" de Richard Melloul Crédit : Michel Lafon

Le pommier d'Isaac Newton existe toujours. Depuis 1666, il est soigneusement préservé par les descendants de Newton dans le jardin du manoir familial. C'est la chute d'une pomme alors que le jeune savant se reposait sous l'arbre qui lui permit de formuler sa théorie de la gravitation universelle.

Vous découvrirez aussi de magnifiques photos des deux cèdres plantés par George Sand à la naissance de ses deux enfants en 1823 et 1828, dans son domaine de Nohant, au cœur du Berry. Des arbres qui ont été les témoins des amours de la romancière avec Alfred de Musset et Frédéric Chopin et qui sont aujourd'hui classés "Arbres remarquables de France".