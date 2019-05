publié le 15/05/2019 à 08:22

Depuis maintenant 64 ans, chaque pays européen envoie ses meilleurs artistes pour gagner une bataille paisible, celle de la plus belle chanson, à l'Eurovision. Le 18 mai 2019, la grande finale se déroulera à Tel-Aviv. Après Madame Monsieur l'année passée, la France a choisi d'envoyer Bilal Hassani et son titre Roi.



L'hexagone, qui a tout de même remporté cinq fois le concours, n'a plus gagné depuis la prestation de Marie Myriam et L'Oiseau et l'enfant en 1977. Cependant, les pronostics des bookmakers placent le jeune chanteur au pied du podium. Au regard de ses tenues et de ses prestations à Destination Eurovision, on attend une scénographie haute en couleurs.

Si l'avenir est encore incertain, les prestations passées nous ont gâtés. Impossible d'oublier les Suédois d'ABBA et leur tube planétaire Waterloo qui leur a offert la victoire en 1974. De même pour Conchita Wurst et son morceau Rise Like a Phoenix (2014), ou encore Céline Dion qui avait fait gagner la Suisse en 1988 avec Ne partez pas sans moi. Voici notre sélection, non exhaustive, des meilleurs moments du concours de l'Eurovision.

1. ABBA, la victoire du disco (1974)

> ABBA - "Waterloo" - Eurovision 1974

Le mythique quatuor à la mise en plis impeccable ABBA a fait gagner son pays, la Suède, en 1974 avec son très dansant Waterloo. Très peu se souviennent de cette participation tant la carrière du groupe disco a été fulgurante par la suite. Cette année-là, la France est représentée par la chanteuse Dani.

2. Dschinghis Khan, le show kitsch (1979)

> Dschinghis Khan - Eurovision 1979

Avec ses costumes tout droit sortis d'un magasin de farces et attrapes situé à mi-chemin entre la Russie et le Moyen-Orient, la prestation de Dschinghis Khan est assez floue. Pourtant, le groupe est-allemand a marqué l'histoire du concours, malgré sa quatrième place. Des pas de danses entraînants, des paroles dignes d'un concours de kung-fu... Peut-être même que leur prestation a inspiré Boney M. pour son Raspoutine, quatre ans plus tard sur les ondes.

3. Céline Dion fait gagner la Suisse (1988)

> Céline Dion - "Ne partez pas sans moi" - Eurovision 1988

Malgré son origine québécoise, Céline Dion représente - et fait gagner - la Suisse à l'Eurovision en 1988, avec la chanson qui lui vaudra une renommée internationale : Ne partez pas sans moi.

4. Lordi, la victoire la plus démoniaque (2006)

> Lordi - "Hard Rock Hallelujah" - Eurovision 2006

La Finlande est connue pour ses plaines et ses forêts blanches, mais également pour sa victoire du groupe de métal démoniaque Lordi et son Hard Rock Hallelujah. Dans l'histoire de l'Eurovision, les costumes aussi complexes (et effrayants) se comptent sur les doigts de la main. Talons compensés, haches en carton pâte et visages grimés, le groupe a tout misé sur la scénographie sans oublier un refrain entraînant. Il a permis au pays de remporter son premier et dernier trophée.

5. Cezar, le vampire roumain (2013)

> Cezar - "It's My Life" - Eurovision 2013

Un grand moment hors du temps venu tout droit de Roumanie. En 2013, le chanteur Cezar interprète It's My Life. Au centre de la scène, vêtu d'une longue robe, strass sur les épaules, croix autour du cou, l'artiste atteint des notes incroyablement aiguës sur un air de dubstep. Et autour de lui, des danseurs à moitié nus le rejoignent après s'être extraits d'une bâche rouge sang. Il termine 13e du concours, 10 places devant la France et Amandine Bourgeois.

6. Le sacre de Conchita Wurst (2014)

> Conchita Wurst - "Rise Like a Phoenix" - Eurovision 2014

Conchita Wurst a bouleversé les codes en 2014 à l'Eurovision avec son tube Rise Like a Phoenix. Son brushing soigné, sa barbe ébène mais surtout la puissance de sa performance lui ont permis de gagner et de devenir aujourd'hui un modèle de lutte contre l'homophobie. Dernièrement, sa longue chevelure a été sobrement remplacée par une coupe courte et une barbe blanche dans son nouveau clip très rythmé, Hit Me, sorti le 15 mars 2019.