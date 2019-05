publié le 10/05/2019 à 17:58

En 2019, cela fera plus de soixante ans que le Concours de l'Eurovision fait vibrer les cordes vocales des pays du continent européen. Cette année, la France sera représentée par Bilal Hassani et sa chanson Roi qui avait remporté haut la main la compétition Destination Eurovision en janvier dernier.



Selon les bookmakers, toujours à l'affût du moindre événement, le candidat des Pays-Bas, Duncan Laurence, serait à la première place et la France, loin derrière, à la douzième position, juste derrière la Grèce et devant la Norvège. Le pays hôte, Israël, est quant à lui à la 26ème et dernière place du concours. Des pronostics à prendre avec des pincettes si l'on en croit la malheureuse prédiction sur le "Royal baby"...

La dernière victoire de la France remonte à 1977 avec L'Oiseau et l'enfant, de Marie Myriam. Depuis, l'hexagone n'est arrivé que deux fois sur le podium et, à partir de 1991, les échecs d'année en année ne nous ont pas permis de regagner le Top 3. Depuis 2002, la France n'a même pas réussi à atteindre les cinq premières places. En souvenir du bon vieux temps, voici une rétrospective des meilleures performances françaises.

1. Amir, "J'ai cherché", 2016

> Amir - "J'ai Cherché"

La meilleure place obtenue depuis bien longtemps. Pour rappel, l'année précédente, Lisa Angell n'avait obtenu que 4 points et en 2014, la France était tout de même arrivée avant-dernière avec l’épileptique Moustache des Twin Twin... J'ai cherché d'Amir a propulsé le pays à la sixième place du classement. Et bien sûr, cette chanson a produit un moment anthologique de la télévision : Élodie Gossuin imitant le refrain à sa manière, d'un "youyouyou" très personnel.

2. Patricia Kaas, "Et s'il fallait le faire", 2009

> Patricia Kaas - "Et S'il Fallait Le Faire" (France) LIVE 2009 Eurovision Song Contest

Sept ans auparavant, Patricia Kaas n'a pas fait mieux qu'Amir puisqu'elle s'est placée à la huitième place du classement avec sa chanson Et s'il fallait le faire. Le timbre grave de la chanteuse s'est fait devancer par le vibrato coordonné du violon du norvégien Alexander Rybak.

3. Natasha St-Pier, "Je n'ai que mon âme", 2001

> Natasha St-Pier - "Je n'ai que mon âme"

En 2001, le Concours était à Copenhague et Je n'ai que mon âme - et peut-être la robe fluo - de la canadienne Natacha St-Pier a permis à la France de se hisser à la quatrième place.

4. Nathalie Santamaria, "Il me donne rendez-vous", 1995

> Nathalie Santamaria - "Il me donne rendez-vous"

Nathalie Santamaria est arrivée à la quatrième position en 1995 avec Il me donne rendez-vous. Autrement dit, la dernière Française à être arrivée dans les cinq premiers candidats de la compétition. Un titre honorifique qui ne lui a pourtant pas permis de marquer la chanson française. Son premier et dernier album date de 1997.

5. Patrick Fiori, "Mama Corsica", 1993

> Patrick Fiori - "Mama Corsica"

Qui se souvient de la prestation de celui qui sera, quelques années plus tard, Phœbus dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris ? Patrick Fiori a fait honneur à ses origines corses avec son titre Mama Corsica. S'il n'a pas gagné, il est tout de même arrivé à la quatrième place du Concours.

6. Amina, "Le dernier qui a parlé", 1991

> Amina - "Le dernier qui a parlé"

Et pour terminer ce classement, voici la dernière à avoir posé le pied sur le podium. Amina et son titre envoûteur, Le dernier qui a parlé, avait tout pour faire gagner le pays. Si la deuxième place lui a été accordée, c'est au coude-à-coude avec la gagnante scandinave puisqu'elles avaient totalisé le même nombre de points. Le prix s'est donc joué au regard des notes maximales obtenues, un moyen de départager toujours d'actualité.