publié le 11/05/2019 à 10:32

Avec sa chanson Roi, Bilal Hassani a gagné haut la main Destination Eurovision en janvier dernier. En sera-t-il de même face aux candidats venus des quatre coins de l'Europe en direct de Tel-Aviv pour le concours de l'Eurovision 2019 ? Cette question trouvera une réponse le 18 mai prochain, en direct sur France 2.



Si l'avenir est ainsi encore bien incertain, le passé des Français à avoir foulé la scène du concours est lui beaucoup plus clair bien que certaine prestation soit plus marquante que d'autre. On se souvient évidemment de la performance du duo Madame Monsieur l'année dernière, en 2017, et leur titre évoquant la problématique migratoire, au cœur des sujets européens, à travers la vie d'un migrant sauvé de la misère, Mercy.

Mais si l'on remonte encore le temps, sauriez-vous donner le nom du candidat tricolore de 2010 ? Voilà un récapitulatif exhaustif des neuf dernières prouesses de nos chanteurs et chanteuses. Nostalgie garantie.

1. 2018 : Madame Monsieur avec "Mercy"

> Madame Monsieur - "Mercy" - Eurovision 2018

Contrairement aux années précédentes où les artistes étaient choisis en interne par France Télévisions, Madame Monsieur est choisi grâce à un jury et au public dans Destination Eurovision. La prestation simple du duo sur Mercy ne leur permet pas d'accéder au podium et il termine 13e avec 173 points, soit tout de même le deuxième plus gros nombre de points après Amir en 2016.

2. 2017 : Alma avec "Requiem"

> Alma - "Requiem" - Eurovision 2017

Seule en scène, Alexandra Maquet, dit Alma, a été classé 12e avec son Requiem, remixé en anglais pour l'occasion. Elle a fait un retour sur le plateau de l'Eurovision en 2018, micro à la main, mais cette fois-ci pour commenter la compétition aux côtés de Stéphane Bern et Christophe Willem.

3. 2016 : Amir avec "J'ai cherché"

> Amir - "J'ai Cherché" - Eurovision 2016

1977, une date marquée dans l'histoire de l'Eurovision : la cinquième et dernière victoire de la France avec Marie Myriam. Et puis il y a 2016 et J'ai cherché d'Amir qui a propulsé le pays à la 6e place du classement. Une place qui n'avait pas été atteinte depuis fort longtemps. Et bien sûr, cette chanson a produit un moment anthologique de la télévision : Élodie Gossuin imitant le refrain à sa manière très personnelle.

4. 2015 : Lisa Angell avec "N'oubliez pas"

> Lisa Angell - "N'oubliez Pas" - Eurovision 2015

Avec sa voix proche de celle de Chimène Badi, la chanteuse Lisa Angell a présenté N'oubliez pas qui n'a malheureusement touché que deux pays, l'Arménie et Saint-Marin, comptabilisant le score de 4 points. Sur France Inter, Laurent Fabius avec qualifié sa prestation de "ringarde" ce qui avait suscité la fureur de France 2. Nathalie André, alors directrice des divertissements de la chaîne avait déclaré de manière subtile : "Ma connerie est d’y être allée avec une voix plutôt que d’y être allée avec Enrique Iglesias. Je suis prête à prendre ma revanche pour 2016 et je m’y mets dès aujourd’hui."

5. 2014 : Twin Twin avec "Moustache"

> TWIN TWIN - "Moustache" - Eurovision 2014

Les Twin Twin et leur prestation à rendre épileptique un non-voyant ne sont malheureusement pas tombés sur la bonne année puisque le groupe est arrivé avant-dernier. Malgré un enthousiasme débordant et l'air entêtant de Moustache, il se sont (largement) fait devancer par la grande gagnante autrichienne, Conchita Wurst, son look flamboyant révolutionnaire et son tube Rise Like A Phoenix.

6. 2013 : Amandine Bourgeois avec "L'Enfer et moi"

> Amandine Bourgeois - "L'enfer Et Moi" - Eurovision 2013

Amandine Bourgeois est, avec Jonathan Cerrada (2004), la seconde candidate du télécrochet La Nouvelle Star à avoir représenté la France à l'Eurovision. Dans L'Enfer et moi, elle raconte sa vie faite de relations toxiques et son souhait de vouloir terroriser une personne. Une chanson "qui lui colle à la peau", avait-elle déclaré à cette époque. Elle a terminé à la 23e place sur 26, soit une place de moins qu'Anggun.



7. 2012 : Anggun avec "Echo (You and I)"

> Anggun - "Echo (You And I)" - Eurovision 2012

Des gymnastes aux gestes calculés sur une chorégraphie millimétrée aux rythmes des années 80. Un programme alléchant qui n'a pourtant pas réussi à la chanteuse Anggun avec Echo (You and I). Lui a été préférée la candidate suédoise Loreen, combattant le vent et la neige en kimono.

8. 2011 : Amaury Vassili avec "Sognu"

> Amaury Vassili - "Sognu" - Eurovision 2011

Avec Sognu, le ténor Amaury Vassili a tenter de devenir le baron de l'Eurovision 2011 sans réel succès. Son titre en corse a tout de même été classé 15e, ce qui n'est pas le pire résultat de l'hexagone. Et à noter que les quatre auteurs-compositeurs ont obtenu le prix Marcel-Bezençon récompensant les meilleures chansons en marge du concours. Une première pour la France.

9. 2010 : Jessy Matador avec "Allez Ola Olé"

> Jessy Matador - "Allez Ola Olé" - Eurovision 2010

"Allez allez allez, c'est le son de l'année", chantait Jessy Matador en 2010. Une technique de persuasion qui n'a pas servi beaucoup à l'interprète qui avait pourtant tout donné sur scène, déhanché fiévreux à l'appui. Les paroles osées auraient peut-être fait monter le score si elles avaient été comprises. En France, Allez Ola Olé s'est tout de même écoulé à 200.000 exemplaires.