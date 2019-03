publié le 18/03/2019 à 21:47

Changement de look radical pour la star autrichienne qui avait bouleversé les codes en 2014 à l'Eurovision avec son tube Rise Like a Phoenix. Le brushing et la barbe ébènes de Conchita Wurst ont été sobrement remplacés par une courte chevelure et une barbe blanche dans son nouveau clip très rythmé, Hit Me, sorti le 15 mars 2019.



Une transformation impressionnante qui accompagne la sortie attendue très prochainement d'un troisième album après Conchita en 2015 et From Vienna With Love en 2018. Hit Me est le seul titre à avoir été dévoilé avec Trash All the Glam. Cette évolution marque un tournant dans la carrière de Tom Neuwirth, son nom à l'état civil.



Et si la drag queen a délaissé la robe à paillettes, elle continue de jouer sur l'ambiguïté de son personnage. Dans son clip, son apparence, répondant à des codes davantage masculins, est contrebalancée par une paire de hauts talons. À ce propos, la star avait confié au quotidien britannique The Independant en avril 2018 être passée d'une "diva dans une robe doré" à un "artiste drag barbu en bottes".

Conchita Wurst, à gauche avant sa transformation Crédit : Joe Klamar / AFP - Capture d'écran Youtube