publié le 12/05/2019 à 10:56

C'est une artiste engagée qui avait fait gagner Israël l'an dernier, lors de la 63e édition du concours Eurovision de la chanson. Avec son titre Toy, qu'elle décrit comme "le réveil du pouvoir féminin et de la justice sociale, dans un emballage joyeux et coloré", Netta avait ramené pour la 4e fois le trophée dans l'état hébreux. Inspirée par le mouvement #MeToo, la chanson a connu un succès considérable, et sa prestation sur la scène de l'Altice Arena à Lisbonne a été vue plus de 34 millions de fois.



Mais vous souvenez-vous des précédents vainqueurs du concours ? En 2017, c'est le Portugais Salvador Sobral qui avait ému jurés et publics européens, avec sa chanson Amar Pelos Dois. L'artiste avait touché en plein cœur les téléspectateurs de par son histoire : atteint d'une insuffisance cardiaque, il était en attente pour une greffe de cœur (reçue en décembre 2017, ndlr).

Parmi les dix derniers gagnants, peu ont rencontré un succès traversant les frontières. Seule Conchita Wurst, drag queen autrichienne, a réellement marqué les esprits. Consacrée en 2014, seize ans après le passage de la première transsexuelle sur la scène de l'Eurovision, l'artiste est devenue un phénomène grâce à sa prestation sur Rise Like a Phoenix. Son triomphe avait été perçu comme une victoire pour la tolérance et le respect.