publié le 14/05/2019 à 06:21

La grande finale de l'Eurovision 2019 arrive à grands pas et la France entrevoit une possible victoire. Alors que l'hexagone n'a pas remporté le concours depuis plus de quarante ans cette année, Bilal Hassani semble être sur la bonne voie. Depuis le week-end du 11 mai 2019, les bookmakers placent le chanteur dans les favoris.



Effectivement, l'interprète de Roi est, à quelques jours de la finale, le 18 mai 2019, entré dans le podium. Il est en troisième position derrière le suédois John Lundvik et le grand favori, le néérlandais Duncan Laurence. Les pronostics du site Eurovision World recensent et condensent tous les résultats des sites de paris européens.

Si les pronostiques sont basés sur le nombre de fans ou le choix de la chanson - et semblent peut-être plus fiable que ceux sur le "Royal baby" de Meghan Markle et du prince Harry - ils ne sont malheureusement pas totalement fiables. Le duo Madame Monsieur et leur Mercy étaient favoris l'année passée. Ils ont terminé treizième du concours.