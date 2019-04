publié le 03/04/2019 à 12:39

La retraite, très peu pour Céline Dion ! Alors que la chanteuse terminera en juin 2019 sa résidence à Las Vegas, son site internet officiel a annoncé que l'interprète de My Heart Will Go On partirait en tournée mondiale. Une information à mettre au conditionnel puisqu'elle a été supprimée tout de suite après la publication.



Selon le site canadien En Vedette et la page Twitter du fan club de la star, ce "Courage World Tour" aura certainement lieu en 2020. Une capture d'écran, relayée sur les réseaux sociaux, montre un premier visuel de l'affiche ainsi qu'une date pour la vente des billets pour les concerts américains : le 12 avril. Aucune date n'a donc encore été dévoilée cependant l'annonce officielle devrait avoir lieu mercredi 3 avril dans un Facebook Live.



Toujours selon les fans, un album devrait également voir le jour à l'automne prochain et s’appellera certainement Courage. Son dernier disque, Encore un soir, en hommage à son mari René Angélil, remonte à 2016 et s'était écoulé à plus de 1.500.000 d'exemplaires en France. Soit la deuxième meilleure vente française de l'année.

¿¿¿ Ne manquez pas les autres infos demain qui seront dévoilées en FACEBOOK LIVE sur la page officielle de Céline Dion ¿ Tournée mondiale « COURAGE WORLD TOUR » ¿ Nouvel album cet automne ¿¿ #celinedion #news #courageworldtour #newalbum #newscelinedion pic.twitter.com/qUo0Qode8p — NEWSCELINEDION (@NEWSCELINEDION) 2 avril 2019