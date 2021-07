Smartphones : Xiaomi double Apple et prend la 2e place du marché mondial

Samsung en tête, Xiaomi second, Apple sur la dernière marche du podium. Le marché mondial du smartphone a été bousculé par le fabricant chinois qui a vu ses ventes augmenter de 80% entre mars et juin. À tel point que Xiaomi réussit à doubler la marque à la pomme.

Ce sont les chiffres de Canalys, relayés par BFMTV, qui le prouvent : Xiaomi a connu un bond de 83% de ventes en un an. Celui qu'on appelle le "Apple chinois" détient désormais 17% du marché avec un objectif clair : viser un marché de masse avec des smartphones beaucoup moins chers que Samsung et Apple. La marque coréenne est à 19% tandis que le fabricant américain détient, lui, 14% du marché.

Xiaomi, ouvert depuis seulement 2014 au marché internationale, surfe ainsi sur les déboires de Huawei. La marque "développe rapidement ses activités à l'étranger. Par exemple, ses expéditions ont augmenté de plus de 300% en Amérique latine, de 150% en Afrique et de 50% en Europe occidentale. Et à mesure qu'il grandit, il évolue", affirme le directeur de recherche de Canalys, cité par BFMTV. Pour lui, la priorité majeure de Xiaomi cette année est de "développer les ventes de ses appareils haut de gamme. Mais ce sera une bataille difficile, avec Oppo et Vivo partageant le même objectif", analyse-t-il.

En effet, les marques chinoises Oppo et Vivo se situent au 4e et 5e rang mondial et connaissent elles aussi une flambée des ventes vertigineuse. On peut clairement affirmer que la Chine est en passe de mener le marché mondial des smartphones dans les années à venir.