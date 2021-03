Xiaomi lance son premier smartphone à plus de 1.000 euros

publié le 29/03/2021 à 20:24

Jamais un smartphone de Xiaomi n’avait culminé à de telles hauteurs tarifaires jusqu’ici. Face aux modèles les plus chers de Apple, Samsung, Huawei et Oppo, dont les prix flirtent avec les 1.300 euros, la proposition du fabricant chinois restait bloquée sous la barre des 1.000 euros, avec le Mi 10 Pro à 999 euros.

Ce plafond symbolique est désormais révolu : Xiaomi a cédé aux sirènes de l’ultra haut de gamme en officialisant ce lundi 29 mars le Mi 11 Ultra, qui sera vendu au prix de 1.199 euros dans les prochaines semaines.

Déterminé à montrer au monde entier qu’il n’est pas qu’un casseur de prix, Xiaomi, numéro 3 mondial, n’a pas fait beaucoup de concessions dans ce smartphone taillé pour rivaliser avec les derniers iPhone et les derniers Galaxy.

Un écran secondaire au dos

Présenté comme "le smartphone Android ultime", le Mi 11 ultra met le paquet sur l’image avec un grand écran Amoled incurvé rafraîchi à une fréquence de 120 images par seconde. Il arbore un design original avec un dos en céramique barré par un imposant module photo qui renferme également un étonnant petit écran dédié à l’affichage rapide des notifications ou à la prévisualisation des selfies.

Le Xiaomi Mi 11 Ultra Crédit : Xiaomi

Les prises de vue sont assurées par une triple optique avec le plus grand capteur photo pour smartphone du marché, un 50 Mpx conçu en collaboration avec Samsung qui promet d’excellentes performances en basse lumière. On retrouve aussi un ultra grand-angle de 48 max et un téléobjectif de 48 Mpx avec zoom optique 5x et grossissement jusqu’à 120x en numérique.

Xiaomi promet aussi de la vitesse à tous les étages avec le processeur Snapdragon 888 le plus puissant du moment, le réseau 5G et une batterie 5.000 mAh associée à un bloc de 67 W pour faire plein d’énergie en filaire ou sans fil en seulement 35 minutes. Autre argument, le Mi 11 Ultra est certifié IP68 pour l’étanchéité, une première pour un mobile de la marque.

Deux modèles plus abordables en complément

Ce smartphone très haut de gamme sera accompagné par deux références plus abordables, le Mi 11i, un modèle haut de gamme (processeur Snapdragon 888, écran 120 Hz, charge rapide 33 W, caméra 108 Mpx) qui sera vendu 649 euros.

Le Xiaomi Mi 11 Lite Crédit : Xiaomi

Vient ensuite le Mi 11 Lite, un mobile ultra fin et léger (6,8 mm et 160 g) doté d’une puce milieu de gamme Snapdragon 732G ou 780G (5G), d’un écran 90 Hz et d’un capteur photo 65 Mpx commercialisé 229 euros 369 euros en version 5G.



La marque pourrait annoncer son premier smartphone pliable dans la deuxième partie de sa conférence mardi.