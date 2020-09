publié le 30/08/2020 à 09:46

La rentrée se profile et avec elle, le besoin de renouveler ou d'acquérir certains appareils électroniques afin de débuter au mieux la nouvelle année scolaire ou professionnelle. Après les soldes d'été, la fin des vacances scolaires est une période propice aux bonnes affaires.

Les grandes enseignes proposent chaque année des campagnes promotionnelles à destination des étudiants et de leur famille pour les inciter à mettre à niveau les produits qui les accompagneront lors des prochains mois pour travailler à l'école, au bureau ou à la maison.

Cette année s'annonce particulière dans le contexte de la crise sanitaire, avec le port du masque obligatoire en entreprise et à l'école et une forte probabilité de voir le télétravail et l'enseignement à distance à nouveau mis en place pour contrôler la pandémie.

Pour vous aider à faire face à ces situations en restant efficace nous avons sélectionné une dizaine de produits électroniques qui combleront l'essentiel de vos besoins numériques dans les prochains mois.

Un ordinateur ou une tablette pour travailler et se divertir

L'achat d'un ordinateur portable est souvent indispensable à la rentrée. C'est un investissement important, dont l'amortissement doit être pensé sur plusieurs années, qui doit être effectué à la lumière d'un certain nombre de critères (performances, autonomie, mobilité). ll existe de nombreuses possibilités à explorer selon son budget et ses besoins.

Les Chromebook constituent par exemple des alternatives abordables aux PC Windows et aux Mac. Dotés d'un système d'exploitation léger sous Android, ils donnent accès aux logiciels de bureautique de base via les applications Google et compensent une fiche technique et une capacité de stockage limitées par une synchronisation avec le Drive Google. Mais ils ne sauraient remplacer un PC pour faire tourner des jeux vidéo.

Le Chromebook Flip C434 d'Asus Crédit : Asus

On trouve des modèles efficaces entre 300 et 400 euros chez HP (X360), Asus (Chromebook C423) et Acer (C514). Compter entre 500 et 700 euros pour les plus performants (Asus Chromebook Flip C434).

Au rayon des ordinateurs portables, le MagicBook 14 de Honor est l'un des meilleurs compromis du moment avec son écran qualitatif, sa bonne autonomie et ses performances honnêtes pour environ 500 euros. Excellent sous tous rapports, le XPS 13 de Dell reste une valeur sûre vendue autour de 1.000 euros.

Chez Apple, le MacBook Pro 13 pouces débute à 1.499 euros chacun et constitue une machine puissante taillée pour le montage et la création d'images. A partir de 1.199 euros, le MacBook Air fait de son côté un ultra portable léger et endurant avec plus de stockage. Il est aussi possible de trouver des Pro vendus autour de 1.200 euros sur la boutique reconditionnée de la marque.

Les tablettes se sont aussi imposées d'excellents outils de productivité ces dernières années et font largement l'affaire pour suivre des cours ou organiser des présentations. Apple est très dominateur dans ce secteur avec l'iPad, que l'on trouve à moins de 400 euros (iPad Air 2019). À plus de 800 euros, le dernier iPad Pro et son clavier à trackapd offrent des performances et une expérience de plus en plus proche de celle d'un Mac.

Le nouveau clavier de l'iPad Pro donne à la tablette d'Apple des allures d'ordinateur Crédit : RTL

Les Surface Laptop de Microsoft offre aussi une excellente synthèse entre les atouts d'un PC portable et la mobilité d'une tablette. Plus accessible, le Surface Go (400 euros) se positionne comme une tablette d'entrée de gamme ultra-nomade convertible en PC de poche une fois associée à un clavier vendu en option.



Shadow peut constituer une option intéressante pour éviter d'investir dans une machine dotée d'une configuration puissante. Conçu par la start-up française Blade, Shadow permet de simuler un PC virtuel haut de gamme grâce au cloud en échange d'un abonnement à partir de 13 euros par mois. Shadow ne se limite pas aux jeux vidéo mais permet de faire tout ce que fait un ordinateur de la navigation Web au montage vidéo en passant par la création graphique. Le service propose un matériel évolutif régulièrement mis à jour avec les meilleurs composants.

Une liseuse pour ne pas s'encombrer d'une bibliothèque

Petites et compactes, les liseuses électroniques ont gagné de nombreuses fonctionnalités ces dernières années pour permettre aux étudiants de s'épargner l'encombrement d'une bibliothèque dans leurs logements vétustes. La Kindle d'Amazon (80 euros) présente sans doute le meilleur rapport qualité-prix mais des modèles plus sophistiqués comme la Kindle Paperwhite ou la Kobo Forma offrent une expérience de lecture plus confortable et résistent à l'eau.

Un smartphone polyvalent

La rentrée est aussi le bon moment pour changer de smartphone. De nombreuses références voient le jour chaque année durant cette période et le prix des anciens modèles est revu à la baisse. Le meilleur rapport qualité-prix du moment est certainement l'iPhone SE (2020) qui propose la puissance de l'iPhone 11 et le confort d'iOS pour moins de 500 euros.

Le Pixel 4A de Google Crédit : Google

Le Pixel 4A de Google propose pour sa part le meilleur de la photo mobile et de l'expérience Android à moins de 350 euros. À moins de 250 euros, le Redmi Note 9 Pro de Xiaomi et le realme 6 se signalent par une autonomie record, une charge très rapide et des performances solides.



Batterie, recharge, stockage : les accessoires indispensables

Pour que vos appareils électroniques ne tombent pas en rade pendant vos sessions de travail, le chargeur FS304 de Xtormpeut ramener à la vie jusqu’à huit iPhone. À 40 euros, la batterie PowerCore II 2000 de Anker offre aussi un très bon compromis avec sa charge rapide 16W. Pour moins de 30 euros, la Xiaomi Power Bank 2C peut recharger 4 à 5 téléphones.



La multiprise PowerPort Cube d’Anker (30 euros sur Amazon) vous facilitera la vie avec ses trois prises et ses trois ports USB permettant de charger plusieurs ordinateurs portables, tablettes et smartphones en même temps. Pour le même prix, le chargeur Anker USB-C PowerPort offre en plus une prise USB-C compatible avec les derniers smartphones Android et les derniers MacBook Pro



La rentrée est aussi l'occasion de mettre à jour ses solutions de stockage connecté. Une première option consiste à passer par le cloud, avec des offres gratuites jusqu'à 15 Go chez Google Drive ou 50 Go chez Mega. Outre le cloud, pensez à vous équiper d'une clé USB, plus mobile et rapide à connecter, et d'un disque SSD, avec des vitesses de copie plus rapides et plus de capacité. Privilégiez des marques reconnues comme Sandisk, LaCie, Samsung ou Kingtson.



La clé HDMI Google Chromecast est la solution la plus abordable pour diffuser du contenu (Netflix, MyCanal, YouTube, etc.) sur son téléviseur depuis un appareil mobile ou le navigateur de son ordinateur. Deux versions sont proposées. La première coûte 39 euros et peut "seulement" streamer des contenus en 1080p à 60 images par seconde. La seconde, Chromecast Ultra (79 euros), bénéficie de composants plus musclés et peut diffuser des vidéos en 4K.

Le Chromecast 2.0 dévoilé par Google le 29 septembre 2015 Crédit : AFP

Les ampoules connectées permettent d’égayer un tant soit peu un logement tout en contrôlant son éclairage à distance. Pour environ 60 euros, le starter kit Philips Hue offre le meilleur rapport qualité-prix avec ses deux ampoules LED et son pont de communication à brancher en Ethernet. La Xiaomi Yeelight (18 euros) fait aussi le travail malgré des fonctions plus limitées.

De la musique partout avec soi

Les casques audio et les écouteurs sans-fil sont des compagnons indispensables du quotidien pour s'isoler dans les transports ou au bureau. Sony (WH-1000xM3) et Bose (QC35) proposent les meilleurs casques à réduction active du bruit du marché pour un peu plus de 300 euros. À moins de 150 euros, le JBL Live 650 BTNC offre un excellent rapport qualité-prix.

Les écouteurs sans-fil AirPods d'Apple Crédit : AFP

On trouve désormais les AirPods à moins de 150 euros, tout comme les écouteurs Jabra Elite 75T qui offrent une excellente expérience sonore. Compter 220 euros pour des écouteurs avec réduction du bruit chez Apple (AirPods Pro) ou Sony (WF-1000XM3).



Enfin, la plupart des services de streaming musical proposent des réductions étudiantes très avantageuses. Chez Spotify, Deezer, Apple Music et YouTube Music Premium, l'abonnement revient à 4,99 euros par mois, soit la moitié de l'offre standard pour la même qualité de service. Seul le français Deezer est éligible à l'utilisation de l'enveloppe de 200 euros consacrée aux biens culturels et offres numériques du Pass Culture lancé pour les jeunes en 2019.