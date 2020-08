Facebook ne vous laissera plus utiliser son interface classique en septembre

publié le 21/08/2020 à 21:35

Il va falloir vous habituer à la nouvelle interface de Facebook. Le réseau social a commencé à prévenir ses utilisateurs que son design classique, articulé autour d'une barre de navigation et de quatre panneaux, sera définitivement remplacé en septembre par la nouvelle expérience épurée en test depuis plusieurs semaines, plus proche de la dernière version mobile du site.

"L’expérience classique de Facebook va disparaître en septembre, mais avant que la nouvelle interface de Facebook.com devienne l’expérience par défaut, nous aimerions en savoir plus sur les améliorations que nous pouvons apporter", indique le réseau social sur son site. Il était possible de basculer de l'une à l'autre jusqu'ici.

Lancé en début d'année, le nouveau design illustre le virage stratégique amorcé au printemps 2019 par Facebook pour donner la priorité aux interactions privées au détriment du fil d'actualité historique mais aussi la volonté de dégrossir ses différentes plateformes pour les optimiser, les rendre plus faciles à utiliser et jeter des ponts entre elles dans une logique d'harmonisation.

Plus blanc et moins encombré, le nouveau Facebook propose des espaces plus généreux avec des icônes et des polices plus importantes. Il met les groupes, les Stories et les événements au cœur de l'expérience, l'accent sur les fonctionnalités Watch, Marketplace et Gaming, et minore l'importance de la timeline, désormais encadrée par deux sections comme sur la version Web de Twitter. Cette interface donne aussi la possibilité de passer l'interface en mode sombre avec une dominante de noir et de gris.