Une semaine après l'extension du passe sanitaire aux lieux de culture et de loisirs, la mesure a toujours du mal à être acceptée. Cela a été le cas au parc d'attractions Walygator près de Metz, en Moselle, où le directeur, Laurent Muller, s'est fait agresser par un visiteur dont le passe n'était pas valable.

"J'étais devant pour accompagner mes équipes et j'étais en train de contrôler le passe d'un monsieur", raconte le directeur du parc. "Malheureusement, son passe n'étant pas valide, je lui ai dit qu'il ne pouvait pas entrer. Donc il a commencé à hausser le ton, à me dire qu'il était vacciné avec deux doses et depuis sept jours. J'ai refait le test, c'était toujours négatif. Il est parti en me tutoyant et en m'insultant, puis en étant ordurier et outrancier".

Après cette agression verbale, le visiteur commence à s'en prendre physiquement à Laurent Muller. "Directement, il m'a saisi à la gorge et m'a soulevé d'une seule main. Je ne touchais plus terre. Là, il m'a envoyé valser au sol contre des barrières. Quand je lui ai dit que j'appelais la gendarmerie, il s'est calmé", explique-t-il au micro de RTL. Le directeur s'est immédiatement rendu aux urgences après cette scène, "Je me remets des entorses, ecchymoses et douleurs qui persistent. Ce sera vu en justice au mois de février prochain".

Après cette agression, conséquence d'un simple passe sanitaire non valide, Laurent Muller estime que l'État a eu une part de responsabilité. "Il faut que le gouvernement comprenne bien qu'aujourd'hui c'est nous qui assumons des rôles qui ne sont pas les nôtres dans le contrôle. Il ne faut plus jamais que ça se produise".

