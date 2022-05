Paris : une entreprise suédoise propose des vélos sans pédale en location

Après les vélos et les trottinettes en libre-service, une entreprise suédoise proposera prochainement des vélos sans pédales aux Parisiens. Le mode de location sera tout de même différent que celui privilégié dans la capitale.

Pour 79 euros par mois, la personne ayant souscrit l'abonnement Vässla aura le vélo à sa disposition. Ils ne seront pas en libre-service, il faudra donc recharger la batterie chez soi et trouver un endroit pour le ranger, alors qu'il est assez imposant. L'avantage pour ceux qui ne sont pas attirés par le sport : il n'y a pas besoin de pédaler. Fini les montées qui sont fastidieuses, même avec un vélo électrique classique. Pour les personnes qui utilisent des vélos pour pratiquer une activité sportive en même temps que leurs trajets, ça ne sera pas la bonne solution.

En ce qui concerne le prix, il peut faire peur. À titre de comparaison, si vous utilisez une trottinette Lime tous les jours pendant 5 minutes, le mois d'utilisation vous reviendra à 68 euros. Mais si vous l'utilisez 10 minutes par jour, le coût avoisinera les 100 euros. Pour les vélos électriques Velib', vous devrez verser 3 euros pour un trajet de 45 minutes avec un abonnement V-Libre, 2 euros pour un abonnement V-Plus qui coûte en plus 3,10 euros par mois, et vous aurez le droit à deux trajets de moins de 45 minutes par jour gratuits avec l'abonnement V-Max (8,30 euros par mois).

La société suédoise ne propose donc pas le prix le plus abordable, mais l'abonnement comporte, en plus du vélo, un casque, un antivol, une assurance, un service pour répondre à toutes vos questions, la réparation et le remplacement en cas de vol en moins de deux jours.

Vélo électrique sans pédale

