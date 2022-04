Paris-Roubaix : le Néerlandais Dylan van Baarle s'impose dans "l'Enfer du Nord"

Le peloton lors de la course Paris-Roubaix, dimanche 17 avril 2022.

Il n'était pas le favori de cette course mythique. Dylan van Baarle (Ineos) a remporté ce dimanche 17 avril la 119ᵉ édition du Paris-Roubaix. Le cycliste néerlandais a fait une bonne partie de la course dans le groupe des poursuivants avant d'attaquer dans les 20 derniers kilomètres de l'épreuve, près de la ville nordiste.

En ayant attaqué assez rapidement, le Néerlandais est parvenu à s'imposer avec une minute et 47 secondes d'avance devant Wout Van Aert (Jumbo-Visma) et Stefan Küng (Groupama-FDJ) qui complètent le podium. Côté français, le Français Adrien Petit est le premier tricolore dans le classement (6e), juste devant son compatriote Laurent Pichon. Pour le premier, il s'agit de son meilleur résultat dans cette course mythique française.

Van Baarle donne ainsi à l'équipe Ineos, la plus riche du peloton, le premier succès de son histoire dans la "reine des classiques" qui a été courue à une allure-record sous le soleil et dans la poussière. En effet, le cycliste s'est offert un record dans cette course du nord de la France, avec 45,8 km/h de vitesse moyenne.



Plus tôt dans la journée, c'est sous un grand soleil que le peloton avait pris le départ de la "reine des classiques", ce dimanche peu après 11 heures, à la sortie de Compiègne, pour 257,2 kilomètres, sous un ciel entièrement bleu. La version féminine de ce Paris-Roubaix est revenue samedi à l'Italienne Elisa Longo Borghini devant la Belge Lotte Kopecky.