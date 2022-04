REPORTAGE - Vélo, RER, voiture... Quel est le meilleur moyen pour rallier Paris depuis la banlieue ?

Top départ à 7h08 ce mardi 19 avril pour trois journalistes de la rédaction de RTL. L'objectif : rallier Neuilly-sur-Seine depuis Fontenay-sous-Bois le plus rapidement possible avec trois moyens de transport différents. Hortense Crépin en transports en commun, Pierrick Bonin à vélo et Christophe Bourroux en voiture.

Chaque jour, des millions de Français rejoignent la capitale depuis leur domicile en banlieue pour y travailler. La question du moyen de transport devient donc un choix primordial du quotidien de ces Franciliens. Comme Hortense Crépin, 1,3 million de voyageurs empruntent quotidiennement la ligne A du RER, selon la RATP. "C'est donc une population plus grande que celle de la ville de Lyon", rappelle la journaliste qui a pu trouver une place assise dans la rame à quai dès son arrivée.

De son côté, Christophe Bourroux choisit de prendre le périphérique "certes plus long (24 kilomètres au lieu de 17 km) mais plus rapide selon l’application de navigation". Sans surprise, le spécialiste automobile de RTL aura "rarement dépassé les 30 km/h" dans le "flot de circulation habituel emprunté chaque jour par 1,1 million de personnes".

Hortense Crépin, Christophe Fourroux et Pierrick Bonin ont relevé le défi de traverser Paris le plus rapidement possible. Crédits : RTL Pierrick Bonin a choisi le vélo pour rallier Neuilly-sur-Seine depuis Fontenay-sous-Bois. Crédits : RTL Hortense Crépin a même pu s'assoir dans la rame de RER A. Crédits : RTL 1 / 1

Les bouchons, Pierrick Bonin a quant à lui pu les éviter au guidon de son vélo électrique, qui lui coûte 20 euros par mois. 16,9 km d'Est en Ouest en profitant des 1.300 km de voies réservées aux circulations douces "avec de plus en plus de pistes à double sens de circulation pour une tranquillité et une sécurité optimale". Ils sont d'ailleurs toujours plus nombreux à faire le choix du plein air et de l'effort physique : 15.000 vélos empruntent chaque jour la vélo-route de Rivoli désormais interdite aux voitures. "Pratique marginale il y a une vingtaine d’année, le vélotaf est en 2022 adopté par un habitant sur 5 dans les villes de plus de 100.000 habitants", nous confie le journaliste.

Un résultat sans surprise

Il n'y aura pas d'exploit pour notre cycliste arrivé plus de 15 minutes après sa collègue. 39 minutes et 2,80 euros auront donc suffi à Hortense Crépin pour faire 6 arrêts de RER A, 3 stations de métro de la Ligne 1 et grimper les quelques marches qui mènent au studio où se trouve Yves Calvi pour RTL Matin. "Pendant le trajet, j'ai même eu la surprise de voir quelques auditeurs qui nous écoutaient", précise-t-elle.

Pierrick Bonin se contente, lui, d'une honorable deuxième position en réalisant les près de 17 km en 55 minutes à vélo. Outre le temps de trajet relativement normal pour la capitale, il insiste sur "le plaisir de pédaler tranquillement". "Profiter d’un Paris intra-muros débarrassé des voitures, cela n’a pas de prix en fait. Et cerise sur le vélo, j’ai fait du sport et dépensé 500 kilo calories, m’indique mon application dédiée !"

Bon dernier, Christophe Bourroux rejoint la rédaction à 8h20, soit 1h12 de voiture. "En réalité 8h10 à Neuilly, le temps de trouver une place pour se garer", précise-t-il. Un trajet qui lui sera revenu environ à 3 euros. Il mentionne tout de même qu'il "faut ajouter à cela l’amortissement de la voiture (plaquettes de freins, stationnement à l’arrivée...)". Privilégier le confort de l'habitacle est très chronophage dans les métropoles française, rappelle-t-il. "Un automobiliste marseillais ou francilien passe plus de 144 heures par an dans les bouchons ! Autrement dit, 6 jours par an à faire du sur-place selon une enquête du navigateur Tom-Tom." Des voyages qui, en plus d'être plus longs, sont plus polluants.