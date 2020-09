Après les écrans pliables, bientôt les smartphones à double écran

publié le 29/08/2020 à 06:50

En attendant le lancement commercial de la 5G et la généralisation de nouveaux usages auprès du grand public, les marques tentent d'innover autour du format des smartphones pour secouer un marché en panne d'inspiration depuis plusieurs années.

Deux tendances se sont affirmées ces dernières semaines. Sous l'impulsion de Samsung et Huawei, il y a d'abord celle des écrans pliables, avec des appareils qui proposent une large diagonale dépliés et un encombrement réduit une fois refermés. Un peu plus à la marge, s'est également dessinée celle des appareils à double écran, qui associent deux dalles côte à côte pour donner la possibilité d'utiliser deux applications en même temps.

Parmi les pionniers de ce type d'appareils, on retrouve le chinois Meizu et son smartphone Pro 7 qui se singularisait en 2017 par la présence d'un écran secondaire au dos qui permettait de préserver l'autonomie de l'appareil en affichant les notifications sans allumer l'écran principal et se transformait en écran de visée pour les selfies. Quelques mois plus tard, le chinois ZTE détonnait au MWC de Barcelone avec un smartphone doté de deux écrans reliés entre eux par une charnière. Une innovation très accessoire, la partie logicielle n'étant pas encore au diapason.

Un écran rotatif pour les fonctions secondaires chez LG

Deux ans plus tard, le concept semble prêt d'arriver à maturité. Après avoir présenté à l'édition 2019 du salon technologique de Berlin un premier smartphone "dual screen" très expérimental, avec un second écran détachable pensé comme un accessoire, le constructeur coréen LG serait sur le point de proposer un concept de mobile à double écran plus abouti dans les prochaines semaines.

Le site Android Authority a publié cette semaine une vidéo interne de dix secondes montrant le smartphone LG Wing en utilisation. Contrairement au modèle précédent, il n'est pas articulé autour de deux écrans équivalents qui se déplient à la manière d'un livre : l'écran principal est assisté ici par un écran secondaire de 4 pouces au format carré capable de pivoter à 90 degrés.

> LG Wing navigation and music playback - Android Authority

La vidéo montre l'un des cas d'usage que pourrait autoriser ce format atypique. En voiture, l'écran principal peut servir à la navigation GPS quand le second écran reste disponible pour gérer les notifications, la musique ou les appels sans interférer avec les instructions GPS.

On imagine aisément le petit écran être mis à contribution pour afficher un clavier à côté d'une application de messagerie, un contrôleur pour les jeux ou un écran de visée pour des prises de vue... LG entend clairement favoriser le multitâche à travers son écran pivotant.

Le constructeur coréen devrait livrer de plus amples informations sur la partie logicielle du concept et son prix. Android Anthority évoque une sortie d'ici la fin 2020.

Microsoft veut repenser la productivité avec son Surface Duo

D'ici là, le grand public aura eu le temps de découvrir un autre concept de smartphone à double écran non moins ambitieux. Microsoft doit lancer le 10 septembre le Surface Duo, son premier smartphone pliable basé sur Android. Doté de deux écrans offrant 8,1 pouces de diagonale au total, il met l'accent sur la productivité et la créativité et se positionne en rival de la gamme Galaxy Note de Samsung. Il est d'ailleurs équipé d'un stylet Surface Pen pour la prise de notes.



Microsoft a longuement présenté les usages de sa machine dans une vidéo de 35 minutes publiée il y a deux semaines. Panos Panay, directeur produits de la firme, a d'abord souligné la multitude de positions dans lesquelles le téléphone peut être utilisé grâce à sa charnière à 360 degrés : les deux écrans côte à côte pour travailler, un écran posé sur l'autre comme sur une béquille pour regarder une vidéo, ouvert comme un PC portable pour utiliser les deux écrans à la fois, ouvert comme une livre ou une liseuse....

> Microsoft Surface Duo | Press Briefing, August 11, 2020

La démonstration met aussi en avant la bonne intégration des outils de la firme de Redmond, comme la suite Office qui trouve dans le double affichage un terrain d'expression plus favorable que sur un smartphone classique pour les usages multitâches. Le Surface Duo sera d'ailleurs livré avec toutes les applications Microsoft (Office, Teams, LinkedIn, Your Phone, etc.).



La principale inconnue réside dans le prix de l'appareil qui sera vendu à partir de 1.399 dollars aux Etats-Unis, un tarif plus important que la configuration la plus élevée du Galaxy Note 20. L'appareil photo de 11 Mpx se situe également très en retrait des standards de cette gamme de prix. Microsoft n'a pas encore indiqué si l'appareil sera commercialisé en France.