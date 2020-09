publié le 01/09/2020 à 19:42

Samsung persiste et signe dans les smartphones pliables. Après un premier jet fraîchement accueilli par la presse spécialisée, le constructeur sud-coréen propose une nouvelle version de son smartphone capable de se transformer en tablette.

Commercialisé à partir du 18 septembre au prix inchangé de 2.020 euros, le Galaxy Z Fold 2 embarque les meilleurs composants du moment : processeur Snapdragon 865+, 12 Go de mémoire vive, compatibilité 5G, batterie 4.500 mAh avec charge sans-fil et chargeur 25W, triple capteur photo grand-angle, ultra grand-angle et téléobjectif.

Il corrige les principaux défauts de son prédécesseur. La charnière reliant les deux écrans est plus souple et peut désormais être utilisée dans plusieurs positions. Son modeste écran en façade est quant à lui remplacé par une grande dalle OLED de 6,2 pouces bien plus confortables pour profiter du téléphone en position refermée.

En position dépliée, le Z Fold 2 propose une diagonale OLED 120 Hz de 7,6 pouces comparable à celle d'une tablette. L'encoche disgracieuse du précédent modèle a été remplacée par un trou pour optimiser l'affichage et les bords de l'appareil sont désormais contenus dans moins de 7 mm d'épaisseur.

Le Galaxy Z Fold 2 est lancé au prix de 2020 euros Crédit : Samsung

Quels avantages par rapport à un modèle classique ?

Contrairement à l'an dernier, où elles étaient seulement effleurées, Samsung met en avant les multiplies possibilités offertes à l'utilisateur par ce format atypique.

- Profiter de l'écran généreux d'une tablette pour visionner des films ou jouer à des jeux vidéo avec l'encombrement d'un smartphone classique.

- Les deux écrans peuvent être utilisés pour offrir un aperçu simultané du cadrage au photographe et au sujet.

- En position dépliée, l'écran extérieur peut réaliser des selfies en utilisant l'appareil photo principal du téléphone.

- La charnière qui relie les deux écrans peut désormais être bloquée en position semi-fermée pour visionner un contenu en posant le téléphone sur une table ou prendre une vidéo mains libres.

- Jusqu'à trois applications peuvent être affichées en même temps ou plusieurs fichiers d'un même projet avec la possibilité d'effectuer du glisser-déposer d'un texte ou d'un visuel à un autre. Samsung annonce des optimisations pour Gmail, YouTube, Spotify, Offfice 365.

- Une application dédiée au multitâche permet de créer des raccourcis pour lancer rapidement des associations de deux ou trois applications utilisées fréquemment.

Les rares propriétaires du premier Galaxy Fold peuvent bénéficier d'une offre de reprise de 1.120 euros pour s'offrir le Z Fold 2 au prix de 900 euros.