Android 11 est disponible : la liste des nouveautés et des smartphones éligibles

Android 11: New ways to communicate and control smart devices

publié le 09/09/2020 à 12:34

La nouvelle version d'Android est disponible. Google a mis en ligne ce mercredi 9 septembre la version finale d'Android 11, la dernière génération du système d'exploitation qui équipe la majorité des smartphones du marché.

Les premiers smartphones à en profiter sont comme d'habitude les Pixel de Google. Mais certains téléphones OnePlus, Xiaomi, Oppo et Realme vont également la recevoir dans les prochaines heures, comme les OnePlus 8 et 8 Pro, les Oppo Reno 3 et X2, le Realme X50 Pro et les Mi 10 et Mi 10 Pro de Xiaomi. La liste promet de s'allonger dans les prochaines semaines.

Android 11 ne bouleverse pas profondément les smartphones Android qui ont déjà gagné un grand nombre de fonctionnalités ces dernières années. Google s'est concentré cette année sur les paramètres de confidentialité.

Plus de contrôle des accès accordés aux applis

Android 11 inaugure un système d'autorisations à usage unique qui se rapproche des pratiques d'iOS avec des permissions accordées au cas par cas pour le micro, la caméra ou le GPS. Il faudra accorder à nouveau l'autorisation à une application qui n'a pas été ouverte depuis longtemps.

La mise à jour offre aussi moins de latitude aux applications pour utiliser certaines données sensibles, comme la géolocalisation en arrière-plan.

Google emprunte à Apple le système d'autorisations à usage unique pour Android 11 Crédit : Google

Les discussions réelles privilégiées

Google s'est aussi attaché à revoir la façon dont Android gère les conversations. Les discussions avec vos proches sont désormais davantage mises en avant dans le centre de notifications où elles sont séparées des autres notifications.

Google offre aussi la possibilité de définir des contacts prioritaires dont les messages apparaissent en haut du menu déroulant et dont les notifications peuvent passer outre les limitations du mode "Ne pas déranger".



Des raccourcis en forme de bulles vers les discussions en cours font leur apparition dans le panneau de notification. Toutes les applications de messagerie pourront utiliser ce système à terme.

Google revoit le système de conversations et donne la priorité aux discussions réelles dans Android 11 Crédit : Google

Une interface pour réunir les objets connectés

La mise à jour introduit également un nouveau centre de contrôle, accessible dans le panneau des réglages rapides et en laissant appuyer son doigt sur le bouton latéral de verrouillage du téléphone. Cette interface réunit tous les objets connectés de la maison et permet de passer plus facilement d'un périphérique à un autre. Android 11 ajoute aussi la capture d'écran vidéo et laisse la possibilité de choisir si l'enregistrement comprend le son du microphone ou celui des écouteurs.

Android 11 ajoute un centre de contrôle des objets connectés Crédit : Google