publié le 14/02/2021 à 09:00

Une simple pression sur un bouton pour obtenir un écran presque aussi large que celui d'une tablette en même pas trois secondes. Le fabricant chinois Oppo renouvelle le genre des smartphones à écran flexibles avec un prototype d'appareil à écran coulissant particulièrement étonnant.

Lancés fin 2019 par Samsung et Huawei, ces téléphones ultra sophistiqués promettent le confort de visionnage d'une tablette pour l'encombrement réduit d'un smartphone grâce à leur écran dépliable. Mais les premiers modèles commercialisés jusqu'à présent sont pénalisés par des tarifs rédhibitoires, entre 1.500 et 2.200 euros, et des défauts inhérents à leur conception.

Samsung et Huawei ont fait le choix de miser sur des écrans pliables qui s'ouvrent et se referment à la manière d'un livre grâce à un système de charnière. Mais cela implique une pliure très visible au milieu de l'écran et une fragilité accrue : ces appareils sont très sensibles à la poussière et aux éclaboussures.

Soucieux de corriger ces défauts, le fabricant chinois Oppo a dévoilé en novembre dernier en Chine le Oppo X, un prototype de smartphone dont l'écran s'agrandit en se déroulant de la même manière que la toile d'un vidéoprojecteur fixée à un mur. La marque nous a laissé manipuler l'appareil durant près d'une heure mardi.

Un téléphone impressionnant visuellement

Le Oppo X 2021 passe du format d'un smartphone imposant de 6,7 pouces à celui d'une petite tablette de 7,4 pouces par une simple pression sur un bouton situé sur la tranche. L'opération prend à peine trois secondes et donne au téléphone des airs d'appareil magique : l'écran se déroule naturellement sur lui-même comme une feuille de parchemin en même temps que son contenu s'adapte à son nouveau format dans un fondu parfaitement fluide.

Découverte du Oppo X 2021.



Un concept phone à écran coulissant qui prétend corriger les défauts des écrans pliables : la marque de la pliure et la durabilité.



La techno n’est pas prête à être commercialisée mais @oppomobilefr a bon espoir de l’intégrer dans un futur produit. pic.twitter.com/DjrfVPUGMQ — Benjamin Hue (@benjaminhue) February 9, 2021

Cette claque technologique est rendue possible grâce à une technologie issue de plus d'un an de recherche qui a nécessité le dépôt d'une centaine de brevets. L'écran est mu de la gauche vers la droite par un système mécanique, alimenté par deux mini moteurs, de plaques qui s'enchevêtrent en coulissant dans un mouvement similaire à celui d'une chenille. Il n'est pas possible de l'ouvrir ou de le replier manuellement.

La technologie a été testée en laboratoire pour résister à 100.000 ouvertures et fermetures, assure Oppo. Ce qui correspond à environ cinq années d'utilisation. Des travaux sont en cours pour doubler cette garantie. La marque promet que les poussières ne peuvent pas rentrer à l'intérieur du système, ce qui semble difficile à croire car la fente où l'écran vient se loger paraît exposé. En revanche, il est vulnérable à l'eau et aux éclaboussures car contrairement aux écrans de smartphones classiques, il n'est protégé par aucun filtre.

Un gros travail reste à faire sur le design et les logiciels

Oppo met en avant les avantages évidents d'un tel format flexible pour la consommation de contenus multimédias. L'écran s'agrandit à la demande pour regarder un film, lire un article ou répondre à un email. Cela avec une ligne de pliure quasiment invisible. Il se referme sur lui-même pour rentrer dans la poche ou passer un appel. Il ne s'agrandit pas seulement physiquement : le contenu s'étend lui aussi, même si les applications ne sont pas encore optimisées pour ce nouveau format. Oppo promet de travailler en ce sens avec son interface COlorOS pour Android.

Le principal avantage de ce concept-phone est d'offrir le confort de lecture d'une tablette Crédits : RTL | 6 > Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > Le principal avantage de ce concept-phone est d'offrir le confort de lecture d'une tablette Crédits : RTL | pour l'encombrement d'un grand smartphone classique Crédits : RTL | L'écran déroulé ne laisse pas apparaître de pli Crédits : RTL | Mais l'appareil est globalement disgracieux : il est encore à l'état de prototype. Crédits : RTL | Oppo doit encore travailler la partie logicielle pour optimiser l'interface à ce nouveau format Crédits : RTL | Une option permet par exemple d'afficher deux colonnes dans une même application lorsque l'écran est déroulé Crédits : RTL | 1 / 1 < > +

Serait-on prêt à troquer notre smartphone classique pour un appareil de ce type ? Il est encore un peu tôt pour l'envisager. Ce smartphone est très imposant, même en position refermée, et pèse un certain poids tout en restant fragile. Oppo ne prétend d'ailleurs pas le commercialiser dans l'immédiat. Il s'agit d'un simple prototype, dont certaines problématiques n'ont pas encore été résolues, notamment le placement des antennes, de la batterie et des autres composants qui se trouve perturbé par l'intégration du mécanisme coulissant sous l'écran. Il faut voir cette technologie comme une promesse, qui sera peut-être intégrée dans un futur smartphone à l'avenir.