Mission sur Mars : quel serait le son de votre voix sur la planète rouge ?

publié le 01/03/2021 à 21:17

"Dans l'espace, personne ne vous entendra crier", énonçait la célèbre réplique du film Alien. Sur Mars, vous pourriez appeler à l'aide. Mais le son n'irait pas bien loin. Les premiers extraits sonores enregistrés par Perseverance ont permis de constater que le son sur l'astre était très différent de la façon dont le percevons sur Terre. "Si vous étiez sur mars, vous entendriez une version plus silencieuse et étouffée de ce que vous entendriez sur Terre et vous attendriez un peu plus longtemps pour l'entendre", explique la Nasa sur son site.

Cette différence tient essentiellement aux propriétés de l'atmosphère martienne. Les ondes sonores ont besoin de matière pour se propager d'atome en atome. Dans l'espace, la densité est si faible que c'est impossible. Sur Mars, où l'atmosphère est cent fois moins dense que sur Terre, les ondes se propageraient moins vite et seraient perçues moins fort que sur notre planète, avec un affaiblissement des sons aigus : seuls les sons les plus graves pourraient parcourir de longues distances.

Pour donner une idée de la perception du son sur Mars, la Nasa a mis en ligne une petite expérience sur son site Sound of Mars. L'agence propose aux internautes d'enregistrer un extrait sonore de dix secondes puis applique un traitement sonore censé représenter l'effet étouffé de l'atmosphère martien sur la voix. Le site permet aussi de retrouver les premiers enregistrements martiens de Perseverance et de comparer des sons terrestres communs, comme les vagues de l'océan, des chants d'oiseau, Claire de Lune de Debussy ou un radar de recul de camion et leur tonalité sur Mars.