publié le 02/03/2021 à 13:42

Avis aux habitants de la région d'Aiguillon. Des fragments de météorite se trouvent peut-être dans leur jardin. Un appel à la population a été lancé dans le Lot-et-Garonne par l’association À Ciel Ouvert en lien avec le programme de sciences participatives Vigie-Ciel pour retrouver des morceaux de l’objet céleste qui a traversé le ciel du quart sud-ouest du pays dans la soirée du 27 février.

Peu après 22h43, samedi soir, une étoile filante très lumineuse a volé la vedette à la Lune pendant plusieurs secondes dans le ciel nocturne de nombreuses régions situées au sud de la capitale. Pus de 80 témoins ont signalé la scène à travers la France, essentiellement dans les départements du Gers et du Lot-et-Garonne.

Le passage de ce visiteur extraterrestre a été enregistré par une dizaine de caméras du réseau FRIPON (Firewall Recovery and InterPlanetary Observation Network) qui sillonne le ciel du pays pour détecter les météorites.

Selon les calculs des astronomes de l’Observatoire de Paris, le bolide est entré dans l’atmosphère terrestre à plus de 20.000 km/s. Sa masse initiale est estimée à 500 grammes mais elle s’est délitée au fil de sa chute. Les scientifiques estiment que seuls 150 grammes sont arrivés jusqu’au sol entre Marmande et Agen, dans une bande d’environ un kilomètre carré comprise entre les villages d’Aiguillon, de Lagarrigue, de Nicole et de Bourran, dans le Lot-et-Garonne.

La zone où le météore s'est probablement écrasé dans le Lot-et-Garonne Crédit : Vigie Ciel

Un ou plusieurs cailloux de 150 g recouverts d'une croute noire

Les scientifiques espèrent pouvoir mettre la main sur les fragments du météore car leur étude peut nous apprendre beaucoup sur la formation du Système solaire. Les astéroïdes sont en effet des débris nés de la formation des planètes. Ils ont conservé leur composition initiale et peuvent témoigner de ces temps primitifs. "C'est une sorte de mission spatiale à bas coût car au lieu d'aller les prélever dans l'espace ils arrivent directement à nous", explique Asma Steinhausser, coordinatrice des programmes des sciences participatives Vigie Ciel, jointe par RTL. Tout l'enjeu pour les astronomes est de pouvoir les étudier avant qu'ils ne soient altérés.

"On cherche un ou plusieurs cailloux de 150 grammes environ, de la taille d'une clémentine", résume Asma Steinhauser. Les habitants de la région sont invités à regarder autour d'eux, dans leur jardin ou en promenade, s'ils ne trouvent pas une roche dont l'apparence est différente des autres. Plusieurs éléments peuvent mettre la puce à l'oreille : une face plane, des angles émoussés, une croute noire et fine et un objet plus dense que les roches terrestres lorsqu'on le tient dans la main.

Un tract est distribué aux habitants de la région d'Aiguillon pour les aider à reconnaître le météore Crédit : Vigie Ciel

En cas de découverte, il est recommandé de manipuler l'objet avec des gants afin de ne pas l'altérer et de ne surtout pas le mettre au contact d'un aimant qui perturberait sa mémoire magnétique et dégraderait les informations qu'il renferme. Il faut ensuite contacter l'association À Ciel Ouvert ou envoyer un mail au programme Vigie Ciel. Les recherches peuvent s'étaler sur plusieurs semaines.