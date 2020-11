publié le 15/11/2020 à 09:01

Trois semaines après l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro, Apple a lancé vendredi 13 novembre les deux dernières déclinaisons de la nouvelle génération de son smartphone vedette, l'iPhone 12 Pro Max et l'iPhone 12 Mini.

Si le premier fait figure de vitrine du savoir-faire technologique du groupe, avec son écran XXL de 6,7 pouces et son triple module caméra dopé à l'intelligence artificielle, la véritable attraction de la gamme est plutôt l'iPhone 12 Mini qui propose l'essentiel des caractéristiques de l'iPhone 12 dans un format compact inédit de 5,4 pouces beaucoup plus facile à manipuler à une main que les modèles actuels qui font autour de 6 pouces.

Disponible à partir de 809 euros avec 64, 128 ou 256 Go de stockage, l'iPhone 12 Mini est un ovni dans le paysage de la téléphonie mobile. Aucun autre constructeur ne propose de modèle aussi réduit et performant que lui sur le marché. En général, les smartphones de cette taille disposent de coeurs moins véloces et de composants moins sophistiqués que les modèles haut de gamme.

Jusqu'ici, le seul mobile compact offrant des performances premium était l'iPhone SE, lancé au printemps 2020 par Apple avec le même processeur que l'iPhone 11. Mais il faisait l'impasse sur les fonctionnalités les plus récentes de l'iPhone comme l'écran sans bordure, la reconnaissance faciale Face ID et le double capteur photo avec mode nuit.

Cet oubli est désormais corrigé par l'iPhone 12 Mini qui bénéficie du même design et des mêmes caractéristiques que les autres iPhone 12, à quelques exceptions près.

Le meilleur smartphone à utiliser à une main

Logé dans un châssis rectangulaire, l'iPhone 12 Mini n'est pas sans rappeler l'iPhone 5 dans le creux de la main. Plus petit que l'iPhone SE, il offre une diagonale plus généreuse (5,4 pouces contre 4,7) grâce à son boîtier aux bordures ultra fines, dont l'harmonie est seulement perturbée par la présence de l'encoche qui abrite la caméra frontale et les capteurs de Face ID.

On se réhabitue très vite à ce format idéal pour les manipulations à une main et beaucoup moins encombrant dans la poche que les modèles actuels habituels même si certains trouveront les touches du clavier virtuel trop petites et le visionnage d'un film ou la lecture d'un article plus confortable sur un écran 6 pouces.

Le pouce peut atteindre facilement les extrémités de l'écran de l'iPhone 12 Mini Crédit : RTL

Comme l'iPhone 12, l'écran de l'iPhone 12 Mini est de technologie OLED, ce qui lui permet de proposer des contrastes plus marqués et une plus grande luminosité. Il est aussi protégé par le nouveau matériau en nano céramique, censé être quatre fois plus résistants, et certifié IP68 pour résister à l'eau et à la poussière.

Aussi performant que l'iPhone 12

L'iPhone 12 Mini est propulsé par le même processeur que les autres iPhone 12 de la gamme, la puce mobile A14 Bionic, gravée en 5 nm, probablement la plus véloce du marché. Il est aussi compatible avec les réseaux 5G, qui n'est pas encore un argument commercial en France, et le système magnétique de recharge sans-fil MagSafe.



Ce processeur fait de l'iPhone 12 Mini un smartphone très confortable à utiliser au quotidien : les tâches s'exécutent à toute vitesse, les applications s'ouvrent et se ferment en un mouvement et les jeux les plus gourmands tournent sans sourciller.



La puissance de la puce A14 se matérialise aussi dans les applications photo. Doté du même duo de capteurs ultra grand-angle/grand-angle à ouverture f/1,6 que l'iPhone 12 à l'arrière, l'iPhone 12 Mini produit des clichés riches et détaillés, gère bien la profondeur pour les portraits et se montre à l'aise lorsque la lumière fait défaut grâce à son mode nuit.

L'iPhone 12 Mini dispose du même appareil photo que l'iPhone 12 Crédit : RTL

Il est aussi une excellente caméra capable de filmer en 4K avec une stabilisation optique maîtrisée. Comme l'iPhone 12, il lui manque surtout un téléobjectif pour zoomer sans perdre en qualité.

Il faut le recharger en fin de journée

La principale limite de cet étonnant smartphone réside finalement dans sa particularité. Apple a dû faire des concessions pour proposer un smartphone de ce format aussi performant et cela se ressent sur l'autonomie.



Lors de nos tests sur la base d'un usage polyvalent assez intensif mêlant consultations de pages Web, appels et lectures de vidéo, nous avons dû le recharger en fin de journée à chaque fois quand l'iPhone 12 ou l'iPhone 11 peuvent tenir jusqu'au lendemain. Mais l'autonomie est plus que correcte pour un appareil de cette taille. Il faut simplement y penser avant de partir de chez soi.



Comme tous les iPhone désormais, l'iPhone 12 Mini est vendu sans chargeur. Par souci écologique, le téléphone est livré sans adaptateur mural. Apple estime que ses clients disposent déjà de la prise secteur chez eux. Ce qui est vrai pour les utilisateurs d'iPhone 11, SE et XR, vendus avec un bloc USB-C, mais pas pour tous les autres qui devront peut-être trouver un chargeur adapté en option.