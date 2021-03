Deep Nostalgia, l'intelligence artificielle qui donne vie aux vieux portraits

publié le 01/03/2021 à 16:16

C'est un outil aussi émouvant qu'effrayant. L'entreprise israélienne MyHeritage, spécialisée dans les tests ADN et la généalogie en ligne, a mis en ligne un programme qui permet de générer la vidéo d'un visage animé à partir d'une simple photo portrait.

Baptisé Deep Nostalgia, ce logiciel a déjà permis aux internautes de partager sur les réseaux sociaux de nombreux clips donnant à voir des mimiques de leurs ancêtres ou de personnalités historiques comme Abraham Lincoln, Charles Darwin, Beethoven ou la Mona Lisa.

Conçue par l'entreprise israélienne D-ID, la fonctionnalité est une nouvelle illustration du potentiel des "deepfakes", une technique de synthèse d'images basée sur l'intelligence artificielle qui permet d'appliquer des vidéos et des vidéos sur des images existantes pour créer des contrefaçons criantes de réalisme.

Pour obtenir un tel résultat, Deep Nostalgia a besoin d'un visage en haute résolution sur lequel seront plaquées des animations préenregistrées dans le logiciel, des séquences fixes de mouvements et de gestes, comme un sourire, des clignements des yeux ou un mouvement de tête.

Napoléon ressuscité à l'occasion de son bicentenaire... pic.twitter.com/w6mwE9igxQ — Eric Anceau (@Eric_Anceau) February 28, 2021

Comme les portraits historiques et les vieilles photos de famille sont généralement disponibles en petite taille, le système augmente artificiellement leur résolution pour les rendre plus nets et pouvoir appliquer les effets de mouvements de façon plus naturelle. Le processus prend une vingtaine de secondes et peut même donner vie à plusieurs visages sur une même photo en créant une animation propre à chaque face, promet MyHeritage.

Un risque de dérives

Sur le plan de la confidentialité, MyHeritage assure ne pas partager les images téléchargées par les internautes avec des tiers. Un compte est en revanche nécessaire pour pouvoir utiliser la fonction.

L'inscription gratuite, dans la limite de cinq photos, requiert un consentement unique pour l'envoi de mails automatiques issus de pas moins de 13 newsletter, relève BFMTech. Une pratique illégale, la loi française imposant un accord spécifique à chaque finalité.

"Cette fonctionnalité est destinée à une utilisation nostalgique, c'est-à-dire à ramener à la vie les ancêtres bien-aimés", explique MyHeritage, qui recommande de ne pas l'utiliser sur des personnes sans leur permission.

Pour prévenir les abus qui pourraient découler de l'usage de cet outil, l'entreprise explique qu'il ne permet pas d'ajouter des paroles aux portraits animés pour leur prêter des propos qu'ils n'ont jamais tenus. Mais le potentiel de détournement de la fonctionnalité est immense, comme le suggère une vidéo publiée par la société.

> Abraham Lincoln Discovers His Family History on MyHeritage

Le développement des deepfakes dont le rendu est de plus en plus réaliste grâce au progrès technologique inquiète les autorités car ces outils peuvent facilement être utilisés pour manipuler l'opinion de façon très discrète en rendant de plus en plus compliqué la distinction du vrai du faux. De nombreuses personnalités politiques ont été victimes de cette technique ces dernières années. Les deepfakes peuvent aussi être utilisés pour générer de fausses vidéos pornographiques mettant en scène des célébrités.