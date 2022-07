iPhone 14, casque VR, AirPods Pro 2... Le programme chargé d'Apple d'ici 2023

La fin d'année ne s'annonce pas de tout repos pour Apple. Le groupe informatique projette de commercialiser une multitude de nouveaux produits dans les prochains mois avec, en ligne de mire, l'arrivée du premier casque de réalité virtuelle Apple attendue par les médias spécialisés pour le début d'année prochaine.

D'ici là, le groupe, qui a présenté début juin les futures évolutions à venir sur iOS 16 et les logiciels de ses produits lors de la conférence WWDC, devrait mettre à jour les références de plusieurs gammes de ses produits, rapporte le journaliste spécialiste de la marque Mark Gurman, de Bloomberg, avec quatre modèles d'iPhone 14, trois nouvelles Apple Watch, un iPad Air modernisé et plusieurs ordinateurs MacBook équipés de la dernière évolution de la puce maison M3.

Selon le journaliste, cela constituerait l'une des périodes les plus prolifiques de l'histoire de la marque. Les annonces devraient être concentrées autour de la traditionnelle keynote de septembre, en majorité consacrée à la présentation des nouveaux iPhone, et le premier semestre 2023.

Quatre iPhone 14, mais deux avec une nouvelle puce

La première quinzaine de septembre devrait sans surprise voir Apple annoncer ses nouveaux iPhone, les derniers avant le passage annoncé au port USB-C en Europe. La nouvelle génération devrait être constituée de quatre modèle au total, avec un standard, un Pro, un Max et un Pro Max, et faire l'impasse sur la version Mini, bien accueillie par la critique mais dont les ventes n'auraient jamais atteint les sphères escomptés par la marque.

Fait notable cette année, tous les modèles ne devraient pas être logés à la même enseigne en matière de puissance. Seules les versions Pro auraient droit à la nouvelle puce Apple A16, en plus d'un capteur photo de 48 mégapixels et d'un écran doté d'une encoche réduite en lieu et place du design actuel. Les versions de base resteraient alimentées par la puce A15 des iPhone 13 actuels mais bénéficieraient aussi d'une caméra à selfies améliorée.

Un premier casque de réalité mixte début 2023

L'autre grand chantier d'Apple pour les prochains mois est la réalité virtuelle, ou plutôt la réalité mixte, avec un casque qui doit rassembler les expériences offertes par les réalités virtuelle et augmentée au sein d'une seule et même interface. Pressenti pour la dernière conférence WWDC début juin, l'appareil serait bien parti pour être commercialisé en 2023 avec une présentation dès le début de l'année, croit savoir l'analyse Ming-Chi Kuo.

Ses capacités réelles comme ses usages sont encore un mystère. La presse spécialisée évoque l'intégration de la puce Apple M2, dont les performances devraient permettre à Apple de proposer un ensemble complet d'applications et d'expériences exclusives alimentées par la réalité virtuelle et la réalité augmentée en lien avec les différents produits et services du groupe, comme FaceTime, Plans, Notes, Apple TV+ ou Fitness.

L'appareil devrait être capable de répliquer le monde réel à l'aide de plusieurs caméras et de superposer des éléments virtuels dans des lentilles haute résolution pour fournir des informations contextuelles utiles ou proposer des expériences inédites. Un système de suivi des mouvements des yeux et des mains pour pouvoir être utilisé en mains-libres est aussi évoqué.

Apple Watch, MacBook, AirPods Pro et HomePod

Outre ces deux grandes familles de produits, Apple devrait rafraîchir la plupart de ses catalogues. L'Apple Watch devrait logiquement avoir droit à de nouvelles itérations cet automne, les Series 8 accompagnées d'une nouvelle Apple Watch SE d'entrée de gamme et d'une version plus robuste dédiée aux sports extrêmes. Un mode basse consommation est pressenti pour augmenter considérablement l'autonomie de la montre.



Autre annonce attendue : la puce Silicon M3. Alors qu'Apple vient tout juste de présenter la M2 qui équipe le nouveau MacBook Air, sa successeure serait déjà bien partie pour animer le coeur des prochains MacBook Air de 13 et 15 pouces attendus l'année prochaine. De nouveaux Mac Mini et MacBook Pro sont aussi escomptés avec cette puce, qui devrait aussi intégrer de nouveaux modèles d'iPad Air et d'iPad Pro.



Attendus depuis longtemps par les fans de la marque, de nouveaux AirPods Pro pourraient voir le jour avec un nouveau design, une puce plus puissante et la prise en charge d'un son de meilleure qualité. Enfin l'enceinte connectée HomePod standard pourrait avoir droit à une version modernisée dotée d'un écran tactile amélioré.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info