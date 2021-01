Apple pourrait lancer un nouvel iPhone SE et des AirPods Pro au printemps

publié le 12/01/2021 à 13:02

2021 promet d'être encore une année prolifique pour Apple. Après le casque audio sans-fil ultra haut de gamme AirPods Max et le passage des ordinateurs Mac aux processeurs maison Apple M1, le géant de l'informatique californien pourrait lancer en avril une nouvelle version de l'iPhone SE, le smartphone le plus accessible de son catalogue (à partit de 489 euros).

Comme l'iPhone SE de deuxième génération commercialisé l'an dernier, ce nouveau modèle permettrait à Apple d'écouler les stocks de sa puce mobile A14 Bionic, conçue pour animer les derniers iPhone 12, croit savoir le site spécialisé Mac Otakara en lien avec des fournisseurs chinois du groupe.

Outre le gain de performances induit, l'iPhone SE nouvelle génération pourrait aussi profiter du châssis et de la dalle de l'iPhone 8 Plus ou de l'iPhone XR. Conséquence : sa taille serait revue à la hausse, passant de 4,7 pouces à 5,5 voire 6,1 pouces. Une piste déjà avancée par l'analyste Ming-Chi Kuo ces derniers mois. Les fans de mobiles petits formats devraient alors se tourner vers l'iPhone 12 Mini et son écran de 5,4 pouces pour un tarif plus conséquent.

Apple pourrait aussi lancer au printemps une version revisitée de ses écouteurs sans-fil à annulation de bruit AirPods Pro. Selon le rapport, les écouteurs pourraient bénéficier d'un design plus compact et voir leur tige rabotée pour se rapprocher de l'esthétique des Galaxy Buds de Samsung. Aucune information n'a filtré sur le plan des caractéristiques techniques. Lancée fin 2019, la première version des AirPods Pro est toujours disponible au prix de 279 euros.