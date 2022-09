En visite en France dans le cadre du 73e Congrès international d'astronautique qui se tient à Paris actuellement, le patron de la Nasa, Bill Nelson, était l'invité de RTL Soir ce jeudi 22 septembre. Le directeur de l'agence spatiale américaine, qui a lui-même voyagé dans l'espace dans les années 1980, est revenu sur la course à l'espace qui se joue actuellement. Et plus particulièrement sur la concurrence qui oppose les États-Unis à la Chine, qui a signé d'importants succès ces dernières années à la faveur des lourds investissements consentis pour faire de la conquête spatiale une composante à part entière du rêve chinois.

Bill Nelson a notamment déploré le fait que ce programme spatial se développe depuis plusieurs années en marge de la coopération internationale. L'ancien député américain a pointé le manque de transparence de ses homologues chinois et le non-respect de normes internationales en vigueur concernant le retour sur Terre des débris spatiaux.

"Il y a une course vers l'espace et, malheureusement, la Chine ne s'est pas montrée très transparente. Même pour le lancement de ses modules pour la construction de station spatiale, elle ne conserve pas suffisamment de carburant pour assurer le retour maîtrisé de ses lanceurs qui atterrissent du coup de manière incontrôlée sur Terre sans que l'on sache où précisément", a-t-il déclaré, en référence aux morceaux de fusées chinoises qui retombent régulièrement vers la Terre dans une redescente incertaine qui met les agences spatiales en alerte.

Bill Nelson a, par ailleurs, regretté que "la Chine ne soit pas disposée à lever le secret" sur ses vols, dont un certain nombre ne sont pas annoncés, alors que "toutes les nations doivent partager en toute transparence ces programmes pour éventuellement venir au secours d'une mission d'un autre pays". Un principe "essentiel dans l'exploration du cosmos", selon lui.

Le directeur de la Nasa a également rappelé lors de cet entretien que “l'objectif final de la mission Artemis, c'est Mars”. Une quête qui devrait permettre d'assouvir nos envies d'exploration de l'univers, de développer de nouvelles technologies que l'on "pourrait appliquer à nos vies sur Terre" et d'avancer dans l'exploration de nouveaux domaines scientifiques. "Aller sur Mars devrait permettre d'améliorer la qualité de vie des Terriens", selon lui.

