INVITÉ RTL - Mission Artemis : “L'objectif final, c'est Mars”, confirme l'administrateur de la Nasa

Après deux faux-départs, la mission Artemis se veut toujours aussi ambitieuse. “L'objectif final de la mission, c'est Mars”, assure Bill Nelson, administrateur de l'agence spatiale américaine, la Nasa, sur RTL.

Dans le cadre de la mission internationale Artemis. Un lancement test, sans équipage, doit être effectué pour vérifier qu'à terme il soit possible de transporter des équipages sur la Lune. "L'espace est un univers dangereux et il faut vérifier ces risques", explique Bill Nelson.

Ainsi, si la première phase de la mission Artemis est un succès, quatre astronautes d'un équipage international pourraient de nouveau marcher sur la lune en 2025, 55 ans après Neil Armstrong et Buzz Aldrin. Puis, un deuxième voyage habité devrait avoir lieu fin 2025, et cette fois les passagers de SpaceX devraient rester 6,5 jours sur la lune. Car, si la Nasa souhaite retourner sur la Lune, c'est "pour apprendre à y vivre, à y travailler, à explorer le sol avec de nouvelles technologies et à développer de nouveaux habitats. Et cela avec l'objectif de préparer l'exploration de Mars", explique Bill Nelson.

Ainsi, le directeur de la Nasa l'assure : “L'objectif final de la mission Artemis, c'est Mars”. Une quête qui devrait permettre d'assouvir nos envies d'exploration de l'univers, de développer de nouvelles technologies que l'on "pourrait appliquer à nos vies sur Terre" et d'avancer dans l'exploration de nouveaux domaines scientifiques. "Aller sur Mars devrait permettre d'améliorer la qualité de vie des Terriens", promet dès lors Bill Nelson.

