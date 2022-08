Espace : qu'est-ce que le programme Artemis de la Nasa ?

Crédit : JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

La nouvelle mission lunaire de la Nasa, Artemis, débute lundi 29 août à 8h33 heure locale, 14h33 en France, par le lancement d'une fusée habitable. Le lanceur, haut de 98,6 mètres et pesant 2.600 tonnes, est la fusée la plus puissante à ce jour. Elle tient à son sommet la capsule habitable Orion. Ce vol d'essai vers la Lune doit parcourir deux millions de kilomètres, soit plus loin que n'importe quel vaisseau habité jusqu'à maintenant.

La mission Artemis, du nom de la déesse grecque, sœur d'Apollon, en référence au programme Apollo, a pour but de lancer des vols habités sur la Lune d'ici 2024, avec Artemis 2, puis, à plus long terme, sur Mars. Le dernier vol habité date de la mission Apollo 17 en 1972. Cette mission se fait en partenariat avec les agences canadiennes, japonaises et européennes. Dans le vol prévu en 2024, un Européen est destiné à être membre de l'équipage.

Il n'y aura pas d'astronautes à l'intérieur de la capsule Orion, mais trois mannequins équipés de la nouvelle combinaison spatiale de la Nasa. À son bord, la Nasa a également positionné deux mannequins, Shaun le Mouton et Snoopy, deux héros de bande dessinée pour enfant.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info