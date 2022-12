Tous les ans, c'est l'un des cadeaux les plus prisés lors des fêtes de fin d'année. Noël est la bonne occasion pour renouveler son téléphone ou faire plaisir à un proche désireux de mettre à jour son compagnon numérique du quotidien. La période est propice : après le Black Friday et dans les dernières encablures de l'année civile, les marques en profitent pour proposer des rabais intéressant pour écouler leurs stocks.

Reste à s'y retrouver dans un marché fourni où les prix varient d'un extrême à l'autre. A fortiori dans une période marquée par l'inflation où les budgets alloués à ces achats sont de moins en moins garnis. Heureusement, il n'est pas forcément nécessaire de dépenser une fortune pour obtenir un smartphone performant et équilibré fin 2022.

Nous avons sélectionné pour vous une demi-douzaine de références, adaptées à différents budgets sous les 500 euros, qui nous ont paru remplir leur mission lors de nos tests réalisés ces derniers mois. La plupart de ces modèles sont proposés à des tarifs encore plus intéressants sur le marché du reconditionné. En espérant que ce guide vous aidera à trouver le modèle le plus adapté à vos besoins.

Redmi Note 11 (moins de 200 euros)

Accessible autour de 180 euros avec 4 gigaoctets de mémoire vive et 64 gigaoctets de stockage, ce smartphone d'entrée de gamme lancé par Xiaomi début 2022 est hautement recommandable avec son écran fluide 90 Hz, ses bonnes performances et sa grande autonomie malgré un certain nombre de défauts inhérents aux arbitrages budgétaires décidés par le constructeur, en photo notamment

Le Redmi Note 11 de Xiaomi est l'un des meilleurs smartphones pour les petits budgets Crédit : Xiaomi

Oppo Reno 7 (envion 249 euros)

Affiché aux alentours de 250 euros, le Reno 7 de la marque chinoise Oppo est l'assurance d'une expérience multitâche équilibrée. Il se démarque par un design sobre et élégant avec son bloc photo vintage efficace de jour, des performances honorables et une bonne autonomie, rechargeable en une petite heure. L'absence de 5G pourrait toutefois être un frein pour les personnes disposant d'un abonnement compatible.

Le Reno 7 affiche un look rétro élégant Crédit : Oppo

Samsung Galaxy A23 (279 euros)

Difficile de passer à côté de la gamme Galaxy A de Samsung, référence de l'entrée et du milieu de gamme. Son dernier représentant, le Galaxy A23, est l'un des mobiles les plus équilibrés du segment avec son écran 120 Hz, son design conventionnel, son interface Samsung complète, son appareil photo grand-angle efficace et son excellente autonomie qui compense une recharge un peu lente. Il est en plus équipé d'une prise Jack, un argument rare désormais.

Le Galaxy A23 de Samsung Crédit : Samsung

Motorola G82 5G (environ 300 euros)

De retour au premier plan sur le marché français depuis l'an dernier et le lancement de la 5G, Motorola déroule aujourd'hui un catalogue complet, où se démarque le Moto G82 5G, un milieu de gamme endurant, aux performances solides et à l'appareil photo polyvalent, avec en prime un bel écran Oled rafraîchi à 120 Hz que l'on trouve aujourd'hui sous la barre des 300 euros.

Le Moto G82 5G de Motorola Crédit : Motorola

Redmi Note 11 Pro 5G (environ 300 euros)

Avec le Redmi Note 11 Pro, Xiaomi propose l'une des meilleures alternatives aux mobiles les plus coûteux. Ce smartphone qui se négocie désormais sous les 300 euros coche la plupart des cases synonymes d'une bonne expérience avec un grand écran Super Amoled rafraîchi à 120 Hz, une caméra de 108 Mpx épaulée par un ultra grand-angle et un objectif macro et une batterie grande capacité de 5.000 mAh associée à un chargeur 67 W inclus pour faire le plein d'énergie en une quarantaine de minutes.

Redmi Note 11 Pro 5G Crédit : Xiaomi

Pixel 6A (349 euros)

Lancé cet été, le Pixel 6A propose l'un des meilleurs rapports qualité-prix du moment à moins de 500 euros. Il reprend les ingrédients du succès des smartphones de Google, à savoir un design efficace, l'expérience Android la plus avancée du marché avec des fonctions inédites et un suivi logiciel longue durée et, surtout, une qualité photo incomparable grâce au savoir faire de la firme américaine en matière de traitement algorithmique de l'image. Il lui manque seulement une meilleure autonomie et un système de charge plus rapide.