Produits reconditionnés : comment s'assurer de leur fiabilité ?

publié le 08/05/2021

Lorsque l'on parle de "produits reconditionnés", "on a le sentiment qu'il y a plein d'avantages", explique Flavie Flament. Mais attention, si vous comptez vous lancer dans l’achat d’un appareil reconditionné, il faut savoir que ce marché regorge d’acteurs, surtout en ligne, remplis de mauvaises intentions.



Alors comment faire pour s'assurer que les produits reconditionnés qu'on souhaite acheter sont totalement fiables ? En premier lieu, il vous faudra vérifier le sérieux de la société qui vend ces produits. Ensuite, qu'en est-il de la garantie qui accompagne cet achat, que ce soit un téléphone ou de l'électroménager ?

Armelle Lévy explique que "la garantie est souvent de 24 mois, comme pour un neuf, pour rassurer les consommateurs". Dès qu'on reçoit l'appareil, il est conseillé de le tester immédiatement et de contacter le service client en cas de problèmes. "Si on attend et qu'on le fait ensuite tomber, la garantie ne va pas s'appliquer", poursuit la journaliste RTL.

Des labels ont fait leur apparition

Il y a ensuite le produit en tant que tel. Règle d'or : n'achetez jamais un appareil si une des touches ne fonctionne pas. "Ce n’est alors plus du reconditionné, mais de l’occasion", insiste Armelle Levy.



Face à l'explosion de l'offre d'appareils reconditionnés, des labels et des certifications ont fait leur apparition : le label "Mobile Certifié reconditionné" est le premier label référentiel européen, qui garantit la qualité des téléphones portables d'occasion, reconditionnés seulement par des professionnels.



Aujourd'hui, si l’image du téléphone reconditionné gagne inévitablement en popularité, le chemin semble beaucoup plus long pour d’autres catégories de produits, comme l’électroménager ou les téléviseurs...

