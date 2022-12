Noël 2022 : des grèves sont-elles prévues dans les transports ?

L'heure du départ approche pour ceux qui partiront en vacances ou qui vont aller retrouver leurs proches pour passer les fêtes de fin d'année. Les vacances scolaires débutent dans deux jours et les grèves pourraient perturber les départs de certains. La semaine dernière, lors du mouvement social à la SNCF, la menace d'une grève pendant les vacances de Noël planait.

Le groupe donnera une réponse définitive le jeudi 15 décembre à 17h pour le week-end qui arrive. SUD-Rail a déposé un préavis pour les aiguilleurs à la SNCF. Il démarre ce jeudi 15 décembre à 20h et durera jusqu'à lundi matin. Les discussions sont toujours en cours avec la direction de la SNCF.

Et un autre préavis, intersyndical cette fois-ci, concerne l'axe atlantique. Cette zone correspond à 40% du trafic TGV. Il est aussi prévu pour le week-end qui arrive et là encore, les discussions sont en cours. On en saura plus ce jeudi 15 décembre à 17h.

Un préavis de grève existe pour le week-end de Noël (du 23 au 26 décembre) et pour celui du Nouvel An (du 30 décembre au 2 janvier) de la part de Sud-Rail et de la CFDT du côté des contrôleurs. Une décision sera prise dans la soirée de demain pour savoir si une grève a lieu ou non pour Noël. Il va falloir patienter un petit peu pour y voir très clair...

Des grèves du côté des avions ?

Du côté de l'aviation, le climat n'est pas plus calme. Une grève menace également Air France à partir du 22 décembre jusqu'au 2 janvier. Les deux syndicats majoritaires des stewards et des hôtesses de la compagnie tricolore veulent se mobiliser pour obtenir un accord sur leurs conditions de travail.

Mais les discussions s'enlisent. En cas de grève, les vols courts et moyens courriers seraient majoritairement touchés. La compagnie Corsair est aussi sous la menace d'un préavis de grève. La bonne nouvelle concerne EasyJet où le conflit est en passe d'être résolu.

Ils seront nombreux à miser sur la voiture pour les fêtes. Aucun mouvement de grève est annoncé de ce côté. Les automobilistes devront cependant penser à faire le plein avant le 31 décembre à minuit. Ensuite, la réduction de 10 centimes disparaitra définitivement.

