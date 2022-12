Coupe du monde, coupures de courant, Ukraine… Les sujets les plus recherchés sur Google en 2022

Un résumé de l'année écoulée à travers le prisme de Google. Le moteur de recherche le plus utilisé à travers le monde a dévoilé ce jeudi 8 décembre son palmarès des termes les plus recherchés par les internautes français au cours de l'année 2022. L'actualité est logiquement marquée par la guerre en Ukraine, qui a suscité un émoi planétaire, mais aussi par la Coupe du monde de football au Qatar et l’élection présidentielle française.

Comme chaque année, ces résultats ne mettent pas en avant les termes qui ont comptabilisé le plus grand nombre de recherches en valeur absolue, mais ceux qui ont connu la plus forte progression lors des douze mois écoulés.

Outre la guerre en Ukraine et l’élection présidentielle figurent ainsi dans cette recension la Coupe d’Afrique des nations de football, le pass vaccinal et les incendies en Gironde. le palmarès souligne aussi la montée en puissance médiatique de personnalités comme Elisabeth Borne, Damien Abad et Louis Boyard, sur le plan politique. Cette rétrospective met aussi en lumière les destins brisés de l’acteur Gaspard Ulliel, de la Reine Elizabeth II et de l’animateur Jean-Pierre Pernault.

Les termes les plus recherchés par les internautes en 2022 sur Google Crédit : Google

Sur le plan culturel, il était évidemment difficile de passer à côté du phénomène Stranger Things, qui a offert un retour de flamme remarqué à la chanteuse Kate Bush. Sont aussi mentionnés Stromae, Elton John, la Star Academy ou Le Flambeau.

Les recherches de l'année 2022 sur Google Crédit : Google

Enfin, la rétrospective est aussi révélatrice des questions que se sont posées les internautes ces derniers mois à l’ère de la pandémie ("Cas contact, que faire ?"), face à la résurgence de la guerre en Europe ("Pourquoi la guerre en Ukraine") ou dans un moment de vie civique ("Où voter").

Les questions préférées des internautes en 2022 Crédit : Google

