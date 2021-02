publié le 11/02/2021 à 22:00

Elevée dans les années 1960 avec ses deux grands frères dans une ferme du Kent, en Angleterre, au sein d'un cadre de vie bucolique et tourné vers l’art et la musique, Kate Bush se met à écrire et compose dès l’âge de 16 ans ses propres chansons. Elle les enregistre ensuite sur une radio cassette. Mais malgré un talent indéniable, il lui faudra l'aide d'un grand artiste de l'époque pour lancer sa carrière…

Un jour, un copain de ses grands frères, qui travaille pour une maison de disque, lui fait rencontrer son ami, le musicien David Gilmour des Pink Floyd. Kate Bush lui fait alors écouter ses chansons. Gilmour, complètement subjugué par sa voix de soprano, décide de la prendre sous son aile : il lui fait enregistrer ses morceaux dans un vrai studio, et sollicite, pour elle, les maisons de disque. De son côté, Bush expérimente la scène en se produisant dans des pubs. Elle prend des cours de danse et de mime, jusqu’à ce que Gilmour réussisse à convaincre le label EMI de signer la jeune fille.

C'est en 1978 que le grand public la découvre avec ce titre Wuthering Heights. Une chanson qui lui a été inspirée à 16 ans par l’adaptation télévisée du roman d’Emily Bronté Les hauts de Hurlevent. Fascinée par cette histoire, Kate Bush imagine dans les paroles les pensées du personnage principal, Catherine Earshaw. Immédiatement, la chanson se classe dans le hit-parade, aux côtés de Denis de Blondie ou Take a chance on me d’Abba. Tout le monde se demande qui est cette jeune fille à la voix si haut perchée et à l’allure romantique, complètement en décalage avec la mode punk et disco de l’époque…