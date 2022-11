Les Insoumis ont saisi l'ARCOM (ex CSA) contre Cyril Hanouna, après l'émission dans laquelle l'animateur de C8 aurait insulté le député Insoumis Louis Boyard. "Ferme ta gueule", "espèce d'abruti", "t'es une merde"... Tout ça dans la bouche de Cyril Hanouna. Cela s'appelle ne pas se tenir, il a pété les plombs et n'a pas respecté la règle de base qui veut qu'un animateur maîtrise son antenne et se maîtrise lui-même.

C'est Hanouna en roue libre. Comme souvent dirait-on, mais cette fois, c'est peut-être encore plus grave. "C'est nous qui t'avons fait élire", a ainsi lancé la star de C8. Et il a continué sur Twitter, puisqu'il a ensuite invité le député à aller "prendre une camomille" et "s'acheter un costume". C'est simple, Cyril Hanouna pense que tout est permis parce qu'il fait 2 millions de téléspectateurs et qu'il a 6 millions d'abonnés sur Twitter.

Mais non, tout n'est pas permis. Ni la vulgarité, ni l'insulte, tout n'est pas possible. Il s'en est d'ailleurs rendu compte puisqu'il a publié dimanche soir un début de mea-culpa, très timide. Pourquoi s'en est-il pris à son ancien chroniqueur devenu député ? Car en effet, Louis Boyard a bien été chroniqueur de Touche pas à mon poste, rémunéré par l'émission, comme Cyril Hanouna le lui a rappelé.

Pour faire le buzz, le jeune élu du Val-de-Marne s'en était pris à Vincent Bolloré, le patron, l'actionnaire et l'ami de l'animateur. Et ça, pour Cyril Hanouna, le chantre de la liberté d'expression, c'est la ligne rouge. Sans vouloir jouer les arbitres, ce qui est le rôle de l'ARCOM, message aux femmes et hommes politiques, qui se bousculent sur ces plateaux de divertissements, pour avoir l'air jeune et dans le coup : abstenez-vous. Parce que c'est très largement vous qui avez fabriqué ce climat de dérapages et de surenchères permanentes.

