Coronavirus : Apple crée un smiley avec un sourire caché sous masque

publié le 05/10/2020 à 13:39

C'est une petite mise à jour qui signifie beaucoup. Alors que la crise sanitaire qui frappe le monde entier pourrait durer encore longtemps, Apple a décidé de créer un nouvel emoji avec un sourire caché derrière un masque.

Si la mise à jour n'a rien d'impressionnant, elle a en revanche une valeur symbolique. Apple veut ainsi encourager le port du masque en montrant que le masque n'est plus réservé aux seuls malades, mais à tout le monde, y compris aux gens en bonne santé et heureux. Porter un masque devient un geste de protection et de responsabilité et plus une marque de faiblesse.

Avant cette mise à jour, l'émoji datant de 2010 montrait un visage masqué mais triste. Apple imite ainsi son concurrent Samsung qui avait déjà pris les devants sur cette question. Le nouvel emoji devrait faire son apparition dans iOS 14.2, la prochaine version mineure du système d’exploitation d’Apple.