217 nouveaux emojis seront finalement lancés en 2021

publié le 22/09/2020 à 21:22

La pandémie n'aura pas raison des emojis. Alors qu'aucun symbole ne devait voir le jour avant 2022 en raison de la crise sanitaire du coronavirus, le Consortium Unicode a finalement dévoilé une liste de caractères qui arriveront sur les claviers des smartphones en 2021.

Cette mise à jour est considérée comme mineure par l'organisation, qui l'a d'ailleurs simplement qualifiée de version 13.1, signe qu'il s'agit bien d'un complément à la précédente itération et non de la quatorzième génération de son Unicode standard.

Au total, sept nouvelles illustrations sortiront donc l'année prochaine. Cette liste réduite comprend un coeur enflammé, un coeur raccommodé, une femme et une personne à barbe, un visage qui souffle, un visage dans les nuages et un visage avec les yeux en spirale.

Les emojis qui s'ajouteront aux claviers des smartphones en 2021 Crédit : Unicode Consortium

Elle comprend aussi 210 nouvelles variantes de couleurs de peau pour représenter les couples hétérosexuels et homosexuels et embrasser une définition plus inclusive de l'amour. “La plupart des couleurs de peau seront destinées aux groupes d’émoji multi-personnes, les couples avec un coeur et ceux qui s’embrassent”, explique le Consortium.

Les nouvelles variantes d'emojis de couples et de familles Crédit : Consortium Unicode

Ces nouveaux emojis devraient être déployés sur les smartphones d'ici à l'automne 2021 en attendant l'arrivée d'une mise à jour autrement plus conséquente en 2022. Le Consortium Unicode avait annoncé en avril que la crise du Covid-19 l'avait contrait à décaler de six mois la publication de la prochaine génération de ses symboles numériques, repoussant du même coup le lancement de l'Unicode 14.0.