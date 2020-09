publié le 16/09/2020 à 15:50

C'est une première dans l'histoire d'Apple. Du fait de la crise sanitaire, la mise à jour du système d'exploitation de l'iPhone va sortir sans le nouvel iPhone qu'elle est censée accompagner. Apple a officialisé mardi 15 septembre lors de sa conférence de rentrée que le déploiement d'iOS 14 aurait lieu ce mercredi 16 septembre, tout comme ceux d'iPadOS 14, tvOS 14 et watchOS 7, les logiciels de l'iPad, de l'Apple TV et de l'Apple Watch. Les mises à jour seront disponibles en fin de journée, à partir de 19 heures (heure de Paris).

Tous les iPhone compatibles avec iOS 13 le sont à nouveau avec iOS 14. Cela concerne tous les modèles lancés depuis l'iPhone 6s jusqu'à l'iPhone SE 2020, le dernier-né d'Apple. Avant de passer à l'installation, pensez à libérer de l'espace dans la mémoire de votre appareil et à sauvegarder ses données. Nous vous indiquons la marche à suivre dans cet article.

Annoncée le 22 juin lors de la conférence WWDC, la nouvelle version d'iOS se concentre sur l'interface de l'iPhone. Contrairement à iOS 13, qui mettait l'accent sur les performances, elle apporte un certain nombre de changements censés rendre l'expérience plus fluide, dont beaucoup sont inspirées d'Android, l'OS concurrent de Google.

Des widgets sur l'écran d'accueil

La nouveauté la plus visible de cette édition est certainement l'apparition des widgets sur l'écran d'accueil. Jusqu'ici, ces derniers étaient seulement accessibles dans un onglet à gauche de l'écran d'accueil. Il est désormais possible d'ajouter des widgets de différentes tailles à la manière d'un smartphone Android.

Il faut pour cela passer dans l'onglet dédié aux widgets, toujours à gauche de l'écran d'accueil. Il est ensuite possible de les placer à l'endroit de son choix. Cela permet par exemple d'avoir un aperçu de son agenda, de la météo ou des dernières actualités directement sur l'écran d'accueil.

Les widgets gagnent de l'importance avec iOS 14 Crédit : RTL

Une bibliothèque pour ranger ses applications

Avec iOS 14, vous allez pouvoir faire le ménage dans l'interface de votre iPhone. Comme sur Android, le smartphone d'Apple se dote d'un lanceur d'applications, un menu déroulant qui permet d'afficher toutes les applications installées sur le téléphone.

Deux options s'offrent à vous : soit vous déroulez le dernier écran à droite de l'écran d'accueil. Cela fera apparaître les applications regroupées en diverses catégories (suggestions, ajouts récents, social, utilitaires, productivité, lecture, créativité...), soit vous appuyez sur la barre de recherche en haut pour les afficher par ordre alphabétique.

iOS 14 introduit de nouvelles options de classement des applications Crédit : RTL

Cette fonction permet de faire le tri dans les applications présentes sur l'écran d'accueil. Plus besoin de les afficher sur cinq ou six pages, si vous êtes un grand consommateur d'applications en tous genres. Vous pouvez désormais ne conserver que celles que vous utilisez au quotidien sur une à deux pages et laisser les autres dans la bibliothèque.



En revanche, Apple ne permet pas encore de supprimer plusieurs applications d'un coup et le processus est pour le moins fastidieux.

Les appels entrants ne recouvrent plus tout l'écran

Ce n'est pas la nouveauté sur laquelle Apple s'est le plus attardé lors de la présentation d'iOS 14 mais c'est très certainement la plus appréciable au quotidien. Lors d'un appel entrant, la notification ne s'affiche plus sur l'écran entier du téléphone mais seulement sur la partie supérieure. Cela permet par exemple de continuer à vaquer à ses occupations sans avoir à raccrocher à son interlocuteur et évite de raccrocher de façon involontaire alors que l'on était en train de rédiger un SMS.

Vous savez quand vous êtes filmé et écouté

Apple introduit aussi de nouvelles notifications visuelles pour indiquer lorsqu'une application utilise la caméra ou le micro de l'iPhone. Un témoin d'enregistrement vert ou orange apparaît lorsque la caméra et le micro sont activés pour éviter à l'utilisateur d'être enregistré à son insu par une application qui fonctionne en arrière-plan. Le centre de contrôle indique pour sa part quelles applications ont utilisé ces capteurs récemment.

Un voyant lumineux indique si une application utilise le micro ou la caméra de l'iPhone Crédit : Apple

Plus d'organisation pour les messages

Apple revoit quelque peu l'application de messagerie de l'iPhone pour permettre aux utilisateurs de mieux s'y retrouver et intégrer quelques fonctionnalités déjà proposées par des services concurrents comme Messenger.



Il est désormais possible d'épingler des contacts en haut de l'écran pour accéder plus rapidement aux conversations comme le fait déjà Messenger. Jusqu'à neuf discussions peuvent ainsi être mises en avant.



Désormais, il est aussi possible d'identifier une personne en tapant son nom dans une discussion pour qu'il reçoive une notification. Un indicateur d'écriture s'affiche aussi lorsqu'une personne est en train de rédiger un message dans les conversations de groupe. Et l'application Messages, comme les autres services de messagerie disposent enfin d'un moteur de recherche pour emojis.

Des contacts peuvent désormais être épinglés dans les messages Crédit : RTL

Un outil de traduction

La mise à jour ajoute une nouvelle application native à l'iPhone : l'app Traduire, qui permet de traduire des textes et des messages enregistrés à la voix ou textuels dans une douzaine de langues différentes avec un mode "local" hors-ligne et la possibilité d'enregistrer des traductions dans les favoris pour les retrouver plus facilement. Cette fonction est directement intégrée à l'application Safari pour traduire rapidement des articles. Le navigateur d'Apple va également envoyer des alertes s'il estime que le mot de passe choisi par l'utilisateur n'est pas assez sûr.

Un mode Picture in picture

Comme sur Android et sur iPad, les vidéos en cours de lecture peuvent désormais s'afficher en petit format en surimpression sur l'écran d'accueil ou une autre application ouverte en parallèle pour vous permettre de continuer à visionner un programme en effectuant une autre tâche. Toutes les applications ne sont pas encore compatibles mais la fonctionnalité est déjà activée pour des plateformes comme MyCanal ou Netflix.

Des extraits d'applications à utiliser facilement

Apple a également annoncé le lancement des App Clips, des versions light des applications qui permettent d'utiliser certaines de leurs fonctions sans avoir à les télécharger. Par exemple pour payer un ticket de métro dans un pays étranger sans avoir téléchargé l'application de l'opérateur local. Cette fonction n'était pas encore disponible dans la version bêta que nous avons testé et son utilité dépendra de l'usage qu'en feront les développeurs.

Les App Clips sont censés donner accès à certaines fonctions des applications sans les télécharger Crédit : Apple

Une meilleure intégration des AirPods

Avec iOS 14, les AirPods peuvent basculer automatiquement d'un appareil Apple à un autre, par exemple pour passer d'un appel sur l'iPhone au visionnage d'une série sur l'iPad. Il est aussi possible de régler le volume de chaque écouteur à un niveau différent pour tenir compte des différences d'acuité auditive. Des notifications sur l'état de la batterie seront désormais envoyées pour prévenir lorsqu'il est temps de les recharger.